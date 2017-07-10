Как отметил тренер Эдмунд Янсонс, убедительную победу в своей весовой категории одержал Олег Илларионов, завоевав и специальный кубок абсолютно сильнейшего спортсмена в своей группе. Чемпионами в своих весовых категориях (и абсолютно сильнейшими в своих возрастных группах) стали также Александр Смелов и Игорь Марудин. Серебряную медаль завоевал Михаил Рекайкин. В конкуренции юниоров обладателем бронзы стал Артур Рудь.



В конкуренции женщин Елгаву индивидуально представляла Ольга Собачевская, завоевав бронзовую медаль. Чемпионом в своей группе стал Владислав Кондерко, бронзовым призером - Андрей Собачевский.



«Несмотря на то, что летом у спортсменов нашего клуба, за исключением входящих в сборную Латвии, была снижена нагрузка, клуб Apolons выступил в Екабпилсе успешно», - подытожил Э.Янсонс.



В промежутках между состязаниями штангистов различных возрастных групп проводились различные конкурсы, земессарги демонстрировали оружие и экипировку, силачи сдвигали с места и тащили легковые и грузовые автомобили.