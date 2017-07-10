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Силачи успешно выступили в Екабпилсе

Марианна Вагале 10.07.2017. 08:51   Печатать
8 июля в Екабпилсе в рамках праздника города прошел открытый чемпионат Екабпилса по классическому жиму штанги лежа (кубок Курбада) и очередной этап кубка Латвии, на котором выступали силачи со всей страны. Елгаву на состязаниях достойно представили спортсмены клуба Apolons.

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Как отметил тренер Эдмунд Янсонс, убедительную победу в своей весовой категории одержал Олег Илларионов, завоевав и специальный кубок абсолютно сильнейшего спортсмена в своей группе. Чемпионами в своих весовых категориях (и абсолютно сильнейшими в своих возрастных группах) стали также Александр Смелов и Игорь Марудин. Серебряную медаль завоевал Михаил Рекайкин. В конкуренции юниоров обладателем бронзы стал Артур Рудь.

 


В конкуренции женщин Елгаву индивидуально представляла Ольга Собачевская, завоевав бронзовую медаль. Чемпионом в своей группе стал Владислав Кондерко, бронзовым призером - Андрей Собачевский.


«Несмотря на то, что летом у спортсменов нашего клуба, за исключением входящих в сборную Латвии, была снижена нагрузка, клуб Apolons выступил в Екабпилсе успешно», - подытожил Э.Янсонс.


В промежутках между состязаниями штангистов различных возрастных групп проводились различные конкурсы, земессарги демонстрировали оружие и экипировку, силачи сдвигали с места и тащили легковые и грузовые автомобили.  

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