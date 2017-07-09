Отметим, что соревнования пловцов проводились в пятницу и субботу в Елгаве, в бассейне Дома спорта ЛСУ. Прекрасных результатов добились елгавские пловцы, завоевав в общей сложности 17 медалей. Дидзис Рудавс подтвердил, что является лучшим пловцом страны в брассе - на молодежной олимпиаде он завоевал две золотые медали (на дистанциях 100 и 200 метров).

Серебряные медали завоевали Кристер Громов (100 м брассом), Анете-Мея Калниете (50 м вольным стилем), Элиза Лагздиня (200 м брассом), команда в составе Арвида Вильчака, А.М.Калниете, Ренаты Артамоновой и Тома Бекериса в эстафете 4х100 м вольным стилем, команда в составе Максима Никитина, Кристера Громова, Элизы Лагздини и Луизы Калнини в эстафете 4х100 м комплексным плаванием.



Бронзовые награды у Р.Артамоновой (200 м вольным стилем), Екаба Аудзевича (200 м вольным стилем и 400 м вольным стилем), Элизы Лагздини (100 м брассом), А.М.Калниете (100 м вольным стилем), Мареты Калнишке (200 м на спине).

Серебряные и бронзовые медали елгавские пловцы завоевали также в мужских и женских эстафетах.

На состязаниях по каратэ Елгаву представлял только Кристиан Платайс. В весовой категории свыше 70 кг он выиграл три поединка и завоевал золотую медаль.



На соревнованиях по академической гребле наш город представляли 10 спортсменов. В состязаниях одиночек на дистанции 2000 метров первое место занял Янис Тимборс. Второе золото у елгавчан - на дистанции 500 м (четверки) в составе Я.Тимборса, Карлиса Озолиньша, Ника Лейтиса и Оскара Дервина. Вторая елгавская четверка - Янис Ведля, Никита Самсонов, Марцис Изкалнс и Екаб Гронскис - на дистанции 500 м заняла третье место, а на дистанции 1000 м серебро завоевала наша двойка в составе Я.Тимборса и К.Озолиньша.

В гребле на байдарках и каноэ елгавские спортсмены завоевали в общей сложности 10 медалей. Золотые награды у Роберта Лагздиньша (одиночки -1000 м), Р.Лагздиньша и Матиса Озолса (1000 м в «двойках), Роберта Алтманиса (200 м - одиночки) и Юлии Гутовой (200 м - одиночки).



Об итогах молодежной олимпиады и призерах в других видах спорта читайте на портале в понедельник.