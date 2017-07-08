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В доме культуры ведется ремонт внутренних коммуникаций

novaja.lv 08.07.2017. 20:16   Печатать
Сейчас в городском доме культуры ведутся масштабные ремонтные работы, которые продлятся примерно до середины сентября. На всех этажах реконструируются внутренние коммуникации - системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и пожарной безопасности, а также теплоузел. В большом зале на сцене будут заменены доски, запланированы и другие работы.

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Отопительные батареи, как поясняет самоуправление, останутся прежние, так как теплоотдача у них хорошая, и нет необходимости менять их на новые. Во время ремонта радиаторы снимут, промоют и установят на место. После реконструкции коммуникаций в доме культуры появится и горячая вода, которой в здании прежде не было. 


Пол сцены в Большом зале дома культуры последний раз обновлялся в 2005 году. Этим летом на сцене заменят половые доски. Новый пол яз ясеневых досок и дополнительного покрытия под ними будет прочнее. Это важно, так как сцену использует большое количество танцоров. На первом этаже запланирована также реновация туалетов возле Большого зала, предусматривающая в том числе расширение женского туалета и увеличение в нем числа кабинок, чтобы во время мероприятий не образовывались длинные очереди. Такое решение удалось найти, уменьшив площадь прихожей в туалете.

 


Косметический ремонт будет проведен на складе для костюмов, который находится на третьем этаже. В планах также реконструкция крыши гаража дома культуры и ремонт коридора на первом этаже, которым пользуется в основном технический персонал.


Реконструкцию внутренних коммуникаций проводит Konceps AJ. Стоимость работ согласно договору 166 100,47 евро без НДС. На остальные работы еще проводится процедура закупки. Полностью ремонт дома культуры планируется завершить до 25 сентября.

Расположить последовательности

Комментарии:

вопрос 08.07.2017. 20:57:10
Фасад разных цветов - это так и было задумано? http://www.cityriga.lv/dom-kultury-elgavy/

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