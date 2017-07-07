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Разыскивается пропавшая без вести 18-летняя елгавчанка

Русский TVNET 07.07.2017. 17:25   Печатать
18-летняя елгавчанка Анна Анния Галдицка пропала без вести в Елгаве 22 июня 2017 года.

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В 16:00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор от нее нет никаких известий. С момента ухода ее больше никто не видел. Мобильный телефон отключен. При себе у Анны Аннии был ноутбук, телефон, документы, - сообщает bezvests.lv.

 

ПРИМЕТЫ: Среднего телосложения, волосы русые, сейчас короче, чем на снимке - до плеч. Была одета во все черное, носит головной убор - или капюшон, или шапку. Носит очки, оправа темного цвета, иногда носит линзы.


Всех, кто видел девушку или знает ее возможное место нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests. номеру 22 084 084.

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