В 16:00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор от нее нет никаких известий. С момента ухода ее больше никто не видел. Мобильный телефон отключен. При себе у Анны Аннии был ноутбук, телефон, документы, - сообщает bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ: Среднего телосложения, волосы русые, сейчас короче, чем на снимке - до плеч. Была одета во все черное, носит головной убор - или капюшон, или шапку. Носит очки, оправа темного цвета, иногда носит линзы.



Всех, кто видел девушку или знает ее возможное место нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests. номеру 22 084 084.