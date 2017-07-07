Старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Audi 80 около 20.30 по неустановленным причинам съехала с проезжей части, наехала на дорожный знак «автобусная остановка», врезалась в металлический забор частного дома и фруктовые деревья. Водитель в ДТП получила травмы.



А в ночь на 7 июля пьяный водитель совершил аварию на ул.Вискалю в Елгаве. Мужчина 1987 года рождения сел за руль VW Golf, не имея водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения (2.10 промилле). В 2.35 он не справился с управлением, и VW Golf врезался в стоящий автомобиль Renault Trafic, который в результате удара налетел на ворота дома и в итоге был повреждена припаркованная Toyota Previa.