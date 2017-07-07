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Женщина пострадала в ДТП, наехав на забор дома и фруктовые деревья

novaja.lv 07.07.2017. 12:33   Печатать
В Салгальской волости Озолниекского края вечером 6 июля при невыясненных обстоятельствах женщина 1987 года рождения совершила ДТП, в котором сама же и пострадала.

Старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Audi 80 около 20.30 по неустановленным причинам съехала с проезжей части, наехала на дорожный знак «автобусная остановка», врезалась в металлический забор частного дома и фруктовые деревья. Водитель в ДТП получила травмы.

 


А в ночь на 7 июля пьяный водитель совершил аварию на ул.Вискалю в Елгаве. Мужчина 1987 года рождения сел за руль VW Golf, не имея водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения (2.10 промилле). В 2.35 он не справился с управлением, и VW Golf врезался в стоящий автомобиль Renault Trafic, который в результате удара налетел на ворота дома и в итоге был повреждена припаркованная Toyota Previa.

 

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