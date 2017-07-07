АО Sadales tīkls постепенно обновляет электролинии на всей территории Латвии, учитывая их возраст, состояние, количество жителей в конкретном месте и развитие предпринимательской деятельности. «Модернизация электросетей в этом году продолжится также в Елгаве, Озолниекском и Елгавском краях. От объема и эффективности вложений в эти работы в настоящее время будут зависеть качество электроснабжения и расходы на него в последующие 30-50 лет. В среднем именно столько служат элементы электросети», - отмечает пресс-секретарь АО Sadales tīkls Татьяна Смирнова.





Работы, запланированные в Елгаве

На территории города предприятие АО Sadales tīkls в этом году планирует реализовать 7 проектов, вложив более 914 тыс.евро. Как сообщила Т.Смирнова, один из крупнейших проектов будет реализован в окрестностях улиц Вискалю и Терветес, где протянутая в 1976 году воздушная линия среднего напряжения (20 киловольт) протяженностью 5,4 км будет заменена на кабельную. В рамках реконструкции этой электросети предусмотрено построить новую кабельную линию низкого напряжения (0,4 киловольта) протяженностью 0,8 км и 4 новых трансформаторных подстанции. Электролиния тянется через участок леса от ул.Лачу до ул.Сприегума, и, как поясняет предприятие, главной причиной перебоев с подачей электричества при сильном ветре были упавшие на провода деревья или сучья. При замене воздушной линии на кабельную качество электроснабжения улучшится для более 2100 клиентов. Переоборудование электросети предприятие планирует завершить до конца текущего года.

Чтобы улучшить надежность электроснабжения 3 371 клиенту в микрорайоне РАФ, будет реконструирована электролиния среднего напряжения (20 киловольт) на ул.Паула Леиня, где предприятие планирует построить новую кабельную линию (20 киловольт) протяженностью 2, 5 км. Реконструкция линий среднего напряжения (6 киловольт и 20 киловольт) предусмотрена также на ул.Дзирнаву, где имеющиеся линии будут обновлены протяженностью 1,1 км и будут перестроены три трансформаторные подстанции. На ул.Лапскална между ул.Звейниеку и Казармес вместо линии низкого напряжения будет проложена кабельная линия протяженностью 0, 9 км, в свою очередь, на перекрестке ул.Лиела и Добельского шоссе предусмотрено реконструировать трансформаторную подстанцию.



Продолжая сотрудничество с самоуправлениями, в этом году одновременно с реконструкцией участков улиц Рупниецибас и Атмодас и проведением уличного освещения, воздушные электролинии низкого напряжения на этой территории были заменены на кабельные длиною 2 км, что улучшило надежность обеспечения электоэнергии 36 клиентов. В этом году АО Sadales tīkls параллельно с работами, запланированными городским самоуправлением на ул.Ромас, планирует там заменить воздушные линии низкого напряжения, протянутые в 1974 году, кабельными длиною 3,2 км, построить новую кабельную линию среднего напряжения протяженностью 0,7 км, а также реконструировать имеющуюся и построить новую трансформаторную подстанцию.



В Елгавском крае линии обновят в нескольких волостях

Крупные проекты модернизации элетросетей запланированы в этом году и в Елгавском крае. В Ливберзской волости предусмотрено реконструировать линию среднего напряжения (20 киловольт) протяженностью 1,5 км, построить новую трансформаторную подстанцию, а линию низкого напряжения (0,4 киловольт) перестроить в кабельную протяженностью 0,5 км, тем самым улучшив качество электроснабжения 25 клиентов.

В Платонской волости в Лиелвирцаве планируется реконструкция воздушной электролинии низкого напряжения и прокладка кабельных линий длиной 6,5 км, что улучшит электроснабжение 74 клиентов. В Вилцской волости, как сообщает Т.Смирнова, запланированная на этот год модернизация электролиний в населенном пункте Бандениеки уже завершена. Закончены работы и в Валгунде, где всесто воздушной линии низкого напряжения проложен кабель длиной 2,3 км, проложена кабельная линия среднего напряжения протяженностью 0,2 км и построены новые трансформаторные подстанции, улучшив электроснабжение 75 клиентов.

В Залениекской волости в этом году намечено реализовать два проекта, в рамках которых будет реконструирована линия среднего напряжения протяженностью 6 км, воздушную линию низкого напряжения длиной 4,8 км заменят на кабельную и построят две трансформаторные подстанции. Модернизация линий электроснабжения в этом году ведется также в Глудской и Светской волостях.

В Озолниекском крае в этом году был реализован один проект - возле перекрестка дорог Иецава-Елгава и Рижской окружной дороги реконструирована трансформаторная подстанция, что улучшило электроснабжение 18 клиентов. Проекты модернизации электросетей в Елгаве и окрестностях намечено продолжить и в последующие годы.