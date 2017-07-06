 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Футбольный клуб Jelgava потерпел поражение и в ответном матче с венграми

novaja.lv 06.07.2017. 22:03   Печатать
ФК Jelgava в ответном матче первого круга квалификационного турнира Европейской лиги УЕФА 6 июля на свое поле со счетом 0:1 уступил команде Ferencvaros из Венгрии и выбыл из дальнейшей борьбы. Первый матч в гостях елгавские футболисты проиграли со счетом 0:2. Впервые за три года сезон в Евролиге наши футбольсты завершили уже после первых двух матчей

Первый опасный момент у ворот венгерской команды елгавчане создали в середине первого периода. Сначала пробить ворота соперника штрафным ударом пытался бразильский нападающий Рафаэль Ледесма, а немного позднее Марцис Ошс сделал удар головой, но мяч пролетел выше ворот. Несколько минут спустя М.Ошс едва не забил гол в свои ворота - мяч, отскочивший от его ноги, попал в столб ворот.


Счет в матче был открыт за 8 минут до окончания первого периода, когда Тамаш Пришкин ( в прошлом сезоне играл за братиславский «Слован») в упорной борьбе перед воротами с третьей попытки все же сумел втолкнуть мяч в крепость, защищаемую Каспаром Икстенсом.

 

На 11 минуте второго периода Глеб Клюшкин в акробатическом прыжке забросил мяч в ворота гостей, но гол не был засчитан, так как перед этим было зафиксированио нарушение правил. До конца матча елгавчанам так и не удалось пробить ворота Ferencvaros . В итоге поражение 0:1.


Отметим, что Ferencvaros самый титулованный клуб Венгрии, который 29 раз становился чемпионом страны и 35 раз оставался на втором месте.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā