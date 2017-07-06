Первый опасный момент у ворот венгерской команды елгавчане создали в середине первого периода. Сначала пробить ворота соперника штрафным ударом пытался бразильский нападающий Рафаэль Ледесма, а немного позднее Марцис Ошс сделал удар головой, но мяч пролетел выше ворот. Несколько минут спустя М.Ошс едва не забил гол в свои ворота - мяч, отскочивший от его ноги, попал в столб ворот.



Счет в матче был открыт за 8 минут до окончания первого периода, когда Тамаш Пришкин ( в прошлом сезоне играл за братиславский «Слован») в упорной борьбе перед воротами с третьей попытки все же сумел втолкнуть мяч в крепость, защищаемую Каспаром Икстенсом.

На 11 минуте второго периода Глеб Клюшкин в акробатическом прыжке забросил мяч в ворота гостей, но гол не был засчитан, так как перед этим было зафиксированио нарушение правил. До конца матча елгавчанам так и не удалось пробить ворота Ferencvaros . В итоге поражение 0:1.



Отметим, что Ferencvaros самый титулованный клуб Венгрии, который 29 раз становился чемпионом страны и 35 раз оставался на втором месте.