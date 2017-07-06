В четверг саркофаг был освящен в усыпальнице герцогов Елгавского дворца. На мероприятии присутствовали епископ Лиепайской диецезе Латвийской евангелическо- лютеранской церкви Ханс-Мартиньш Йенсонс, представители Латвийского сельскохозяйственного университета и другие почетные гости.

Как признала группа реставраторов - специалисты музея Рундальского дворца Дайра Лидака, Арвис Друвиньш и Янис Лидака, - работа над восстановлением саркофага, по сравнению с другими саркофагами, не потребовала так много времени, хотя саркофаг принца довольно шикарный - его поверхность украшают рельефы с военным трофеем, орнаментами из пальм и ветвей с листьями, которые в свое время были позолочены. Надо добавить, что саркофаг принца точно такой же, как и у его отца герцога Екаба и матери герцогини Луизы-Шарлоты. Гид усыальницы герцогов во дворце рассказал о трагической судьбе семьи герцога Екаба: по дороге на похороны Луизы-Шарлоты в 22-летнем возрасте умирает сам Карл Екаб, и его отцу приходится провожать в последний путь сразу двух близких людей. Возможно, потому для обоих выбраны схожие саркофаги, и такой же Екаб одноверменно заказал и для себя.

Епископ Ханс-Мартиньш Йенсонс на церемонии освящения отметил, что именно представители знати прошлых столетий часто очень глубоко осознавали внезапность смерти и были способны с этим жить, будучи готовыми и к собственному уходу. Он надеется, что саркофаг не затронут действия злых людей, и здесь надо добавить, что саркофаги в усыпальнице Елгавского дворца особенно сильно пострадали в 20 веке, во время Второй мировой войны, когда в помещениях усыпальницы были размещены красноармейцы. Они взломали саркофаги, вытащили из них забальзамированные тела, поставили к стене и стреляли в них, рассказал гид усыпальницы. На одном из забальзамированных тел найдены следы аж 100 пуль. Пули летели и в саркофаги - на некоторых из них отверстия от пуль видны и сегодня.



Надо добавить, что саркофаг Луизы -Шарлоты, матери принца Карла Екаба, был отреставрирован и освящен год назад.