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Освящен саркофаг принца Карла Екаба

Кристиана Кузьмина 06.07.2017. 21:03   Печатать
«Уже в девятый раз Курземское (Курляндское) рыцарство, которое представляют Объединенные курземские фонды, поддержало реставрацию саркофага, чтобы тем самым внести свою лепту в сохранение нашей общей истории. Участвуя в освящении этого саркофага, вы чтите старинную династию герцога Кетлера, еще раз подтверждая глубинные связи, образуемые нашей общей историей»,- сказал председатель Курземского рыцарства барон Клаус фон Хан, выражая глубокую благодарность каждому, кто поспособствовал реставрации саркофага принца Карла Екаба.

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В четверг саркофаг был освящен в усыпальнице герцогов Елгавского дворца. На мероприятии присутствовали епископ Лиепайской диецезе Латвийской евангелическо- лютеранской церкви Ханс-Мартиньш Йенсонс, представители Латвийского сельскохозяйственного университета и другие почетные гости.

 

Как признала группа реставраторов - специалисты музея Рундальского дворца Дайра Лидака, Арвис Друвиньш и Янис Лидака, - работа над восстановлением саркофага, по сравнению с другими саркофагами, не потребовала так много времени, хотя саркофаг принца довольно шикарный - его поверхность украшают рельефы с военным трофеем, орнаментами из пальм и ветвей с листьями, которые в свое время были позолочены. Надо добавить, что саркофаг принца точно такой же, как и у его отца герцога Екаба и матери герцогини Луизы-Шарлоты. Гид усыальницы герцогов во дворце рассказал о трагической судьбе семьи герцога Екаба: по дороге на похороны Луизы-Шарлоты в 22-летнем возрасте умирает сам Карл Екаб, и его отцу приходится провожать в последний путь сразу двух близких людей. Возможно, потому для обоих выбраны схожие саркофаги, и такой же Екаб одноверменно заказал и для себя.

 

Епископ Ханс-Мартиньш Йенсонс на церемонии освящения отметил, что именно представители знати прошлых столетий часто очень глубоко осознавали внезапность смерти и были способны с этим жить, будучи готовыми и к собственному уходу. Он надеется, что саркофаг не затронут действия злых людей, и здесь надо добавить, что саркофаги в усыпальнице Елгавского дворца особенно сильно пострадали в 20 веке, во время Второй мировой войны, когда в помещениях усыпальницы были размещены красноармейцы. Они взломали саркофаги, вытащили из них забальзамированные тела, поставили к стене и стреляли в них, рассказал гид усыпальницы. На одном из забальзамированных тел найдены следы аж 100 пуль. Пули летели и в саркофаги - на некоторых из них отверстия от пуль видны и сегодня.


Надо добавить, что саркофаг Луизы -Шарлоты, матери принца Карла Екаба, был отреставрирован и освящен год назад.

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