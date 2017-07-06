Уже сообщалось, что в связи с сокращением количества учащихся в вышеназванных учебных заведениях Елгавское городское самоуправление начало рассматривать вопрос о дальнейшем развитии обеих школ с сохранением их юридического статуса. На заседании городской думы 20 июля депутаты будут рассматривать вопрос о «подселении» с 1 сентября Елгавской вечерней сменной (средней школы) к 6-й средней школе.

Отметим, что 4 июля уже состоялась встреча родителей с директором Елгавской 6-й школы Илзе Арбидане и руководителем Елгавского управления образования Гунтой Аузой. Как сообщает агентство LETA, родители просили отложить принятие решение об размещении двух школ под одной крышей на год, чтобы за это время найти лучшее решение. В качестве одного из альтернативных способов использования школьных помещений родители предлагали открытие детсадовских групп при 6-й средней школе, а в связи с прозвучавшей информацией о планируемом переводе Управления общественной интеграции в здание вечерней школы после его освобождения, предлагали разместить Управление интеграции в помещениях 6-й средней школы.

Родители также потребовали провести открытое собрание с участием руководства городской думы и депутатов, ибо были недовольны тем, что решение о «подселении» вечерней школы было озвучено вскоре после выборов и без предварительного выяснения мнений родителей и учащихся.



По просьбе родителей такое собрание состоится в 6-й средней школе 10 июля в 19.00. Приходите, дискутируйте, спрашивайте, настаивайте, предлагайте свои конструктивные идеи!