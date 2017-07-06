 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В «НГ» от 7 июля читайте: «Лошади с острова Пилс отправятся «работать» в Украину», «Трудиться за себя – и за того парня!»

Редакция "Новой газеты" 06.07.2017. 11:59   Печатать
В настоящее время на елгавском острове Пилс обитают примерно 75 диких лошадей, что близко к максимально допустимому их числу на острове, потому нынешним летом несколько животных будут отвезены в природные парки Украины - возле Чернобыля и в низовья Дуная.

Смотреть фото (1)

Первые 16 диких лошадей были привезены на остров Пилс 10 лет назад - в 2007 году, чтобы содержать в порядке заливные луга Лиелупе, а на данный момент стадо размножилось примерно до 75 животных. «Я говорю «примерно», потому что назвать точное число лошадей невозможно - периодически появляются на свет жеребята», - отметил присматривающий за дикими лошадьми Эйнар Нордманис. Он говорит, что настало время регулировать численность поголовья, поскольку сильно размножились жеребцы, а это может привести к вымиранию стада... Полностью статью читайте в номере газеты.

 

Трудиться за себя - и за того парня! 

Согласно официальной статистике, жизнь наша с каждым годом улучшается.Но вот если мы проанализируем демографические показатели, то получим прямо противоположную картину. Несмотря на экономический рост, число жителей в Латвии с каждым годом уменьшается. На начало 2017 года, по официальным данным, население Латвии составило 1 миллион 950 тысяч человек - это на 18,8 тысячи меньше, чем годом ранее. За счет превышения смертности над рождаемостью население Латвии за год сократилось на 6,6 тысячи человек, а за счет негативной миграции - на 12,2 тысячи человек...


Самые большие риски связаны со старением населения. Ведь уезжает из страны молодежь, люди трудоспособного возраста 19-45 лет. С экономической точки зрения государство каждый год теряет 20 тысяч потенциальных налогоплательщиков. А вот пенсионеры остаются в Латвии, и их удельный вес в составе населения будет расти. По утверждениям бывшего министра экономики Вячеслава Домбровского, к 2030 году каждому налогоплательщику придется содержать одного пенсионера. Подробнее - в номере газеты.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā