Первые 16 диких лошадей были привезены на остров Пилс 10 лет назад - в 2007 году, чтобы содержать в порядке заливные луга Лиелупе, а на данный момент стадо размножилось примерно до 75 животных. «Я говорю «примерно», потому что назвать точное число лошадей невозможно - периодически появляются на свет жеребята», - отметил присматривающий за дикими лошадьми Эйнар Нордманис. Он говорит, что настало время регулировать численность поголовья, поскольку сильно размножились жеребцы, а это может привести к вымиранию стада... Полностью статью читайте в номере газеты.

Трудиться за себя - и за того парня!

Согласно официальной статистике, жизнь наша с каждым годом улучшается.Но вот если мы проанализируем демографические показатели, то получим прямо противоположную картину. Несмотря на экономический рост, число жителей в Латвии с каждым годом уменьшается. На начало 2017 года, по официальным данным, население Латвии составило 1 миллион 950 тысяч человек - это на 18,8 тысячи меньше, чем годом ранее. За счет превышения смертности над рождаемостью население Латвии за год сократилось на 6,6 тысячи человек, а за счет негативной миграции - на 12,2 тысячи человек...



Самые большие риски связаны со старением населения. Ведь уезжает из страны молодежь, люди трудоспособного возраста 19-45 лет. С экономической точки зрения государство каждый год теряет 20 тысяч потенциальных налогоплательщиков. А вот пенсионеры остаются в Латвии, и их удельный вес в составе населения будет расти. По утверждениям бывшего министра экономики Вячеслава Домбровского, к 2030 году каждому налогоплательщику придется содержать одного пенсионера. Подробнее - в номере газеты.