В информационном семинаре примут участие инспекторы Елгавской части ГПСС, которые, актуализируют вопросы о требованиях пожарной безопасности в жилых многоэтажках.



Чтобы проверить соблюдение требований пожарной безопасности и с учетом трагического пожара в «высотке» в Лондоне, а также пожаров в латвийских многоэтажках, ГПСС в выборочном порядке до 15 сентября этого года проведет проверки пожарной безопасности в многоэтажных домах. В Елгаве в выборочном порядке проверят жилые здания высотой от шести этажей. Таких домов в городе примерно 40. По всей Латвии проверят также реновированные дома (на предмет использования легковоспламеняющихся стройматериалов).