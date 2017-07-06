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Приглашают на семинар о пожарной безопасности в многоэтажных домах

novaja.lv 06.07.2017. 11:54   Печатать
13 июля в 18.00 в большом конференц-зале Земгальского регионального центра развития компетенций пройдет информационный семинар, на который приглашают старших многоэтажных домов (от 6 этажей и более) и других интересующихся. Главная тема семинара - соблюдение требований Государственной пожарно-спасательной службы в многоэтажных жилых домах.

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В информационном семинаре примут участие инспекторы Елгавской части ГПСС, которые, актуализируют вопросы о требованиях пожарной безопасности в жилых многоэтажках.


Чтобы проверить соблюдение требований пожарной безопасности и с учетом трагического пожара в «высотке» в Лондоне, а также пожаров в латвийских многоэтажках, ГПСС в выборочном порядке до 15 сентября этого года проведет проверки пожарной безопасности в многоэтажных домах. В Елгаве в выборочном порядке проверят жилые здания высотой от шести этажей. Таких домов в городе примерно 40. По всей Латвии проверят также реновированные дома (на предмет использования легковоспламеняющихся стройматериалов).

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