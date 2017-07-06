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Обрезка деревьев и кустов возле дорог продолжается и летом

novaja.lv 06.07.2017. 09:14   Печатать
Некоторые жители, видя, как рабочие спиливают в городе сучья деревьев с пышной листвой и обрезают кусты, недоумевают, почему эти работы нельзя было провести ранней весной до распускания листьев или подождать до окончания осенней поры листопада.

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Учреждение Pilsētsaimniecība поясняет, что летом обрезка кустов и спиливание сучьев деревьев проводится возле дорог и тротуаров в местах, где ветви деревьев и кустов загораживают дорожные знаки и светофоры, осложняют движение транспортных средств и пешеходов, а также ограничивают обзор проезжей части и перекрестков. Эти работы проводятся регулярно для улучшения безопасности движения.

 

Плановая обрезка деревьев в городе (формирование крон) проводится по графику раз в несколько лет в зимне-весенний период до распускания листьев. Однако места, где разросшиеся ветви загораживают обзор дороги, скрывают дорожные знаки и светофоры, лучше всего видны в конце весны и летом, когда деревья и кустарники полностью зазеленеют. .

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Marianna 06.07.2017. 12:58:34
Проблему можно отметить на интерактивной карте учреждения Pilsētsaimniecība (www.pilsetsaimnieciba.lv), написать им по электронке: [email protected] или обратиться в Центр оперативной информации самоуправления (POIC) по круглосуточному телефону 8787.
Внимание!!! 06.07.2017. 12:35:41
По ул.Матера невозможно пройти по тротуару,на участе от перекрестка с ул.Стацияс и до перекрестка ул.Зиргу.Деревья так низко склонили свои ветви на тротуар,что идти приходится по проезжей части. Кто за этот участок дороги отвечает?

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