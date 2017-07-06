Учреждение Pilsētsaimniecība поясняет, что летом обрезка кустов и спиливание сучьев деревьев проводится возле дорог и тротуаров в местах, где ветви деревьев и кустов загораживают дорожные знаки и светофоры, осложняют движение транспортных средств и пешеходов, а также ограничивают обзор проезжей части и перекрестков. Эти работы проводятся регулярно для улучшения безопасности движения.

Плановая обрезка деревьев в городе (формирование крон) проводится по графику раз в несколько лет в зимне-весенний период до распускания листьев. Однако места, где разросшиеся ветви загораживают обзор дороги, скрывают дорожные знаки и светофоры, лучше всего видны в конце весны и летом, когда деревья и кустарники полностью зазеленеют. .