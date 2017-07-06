Возможно, этот паразит появился в Латвии уже в начале 2000-х, однако не привлекал большого внимания, так как случаев заболевания было мало, а соответствующие анализы не проводились, отмечает LA. Со временем ветеринарные клиники стали обнаруживать в крови собак нового, ранее не замеченного паразита.

«Мы даже не могли понять, что это такое. Затем обнаружили, что это не взрослый паразит, а форма личинки, которая мигрирует по крови собаки. Начали исследовать и поняли, что, скорее всего, это заболевание вместе с комарами пришло из южной и центральной частей Европы, а также с теплых земель Восточной Европы», - рассказала ведущий исследователь института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR Дина Цируле.

Невооруженным глазом нового паразита обнаруживают и ветеринары. При проведении операций врачи стали замечать, что некоторые «операционные нитки» начинают двигаться. При ближнем рассмотрении становится понятно, что это белые паразиты, примерно 7-15 см в длину, пишет LA.

Данный паразит может развиваться и в человеческом организме, который был инфицирован зараженным комаром, однако в условиях человеческого тела он не может размножаться. Если наблюдаются болезненные и подвижные подкожные образования, то необходимо показаться семейному врачу. Зачастую эти образования ошибочно диагностируются как опухоли, более точную информацию можно получить только после хирургического вмешательства.

Несмотря на то, что чаще всего Dirofilaria repens обитает под кожей, он может наблюдаться и в других местах, пишет газета. Чаще всего это лицо, веки, бюст, верхние части рук, бедра, стенки живота, и даже в глазах и мужских гениталиях.