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В Латвии появился новый "тропический" паразит

www.mixnews.lv 06.07.2017. 08:31   Печатать
Изменение климата, неограниченные возможности путешествий и распространение в связи с этим различных вирусов помогает паразитам осваивать новые климатические зоны, пишет Latvijas Avīze. Это приводит и к новым, невиданным ранее, заболеваниям в Латвии. Например, Dirofilaria repens или дирофиляриоз, переносчиком которого являются комары и чаще всего от которого страдают животные.

Возможно, этот паразит появился в Латвии уже в начале 2000-х, однако не привлекал большого внимания, так как случаев заболевания было мало, а соответствующие анализы не проводились, отмечает LA. Со временем ветеринарные клиники стали обнаруживать в крови собак нового, ранее не замеченного паразита.

 

«Мы даже не могли понять, что это такое. Затем обнаружили, что это не взрослый паразит, а форма личинки, которая мигрирует по крови собаки. Начали исследовать и поняли, что, скорее всего, это заболевание вместе с комарами пришло из южной и центральной частей Европы, а также с теплых земель Восточной Европы», - рассказала ведущий исследователь института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR Дина Цируле.

 

Невооруженным глазом нового паразита обнаруживают и ветеринары. При проведении операций врачи стали замечать, что некоторые «операционные нитки» начинают двигаться. При ближнем рассмотрении становится понятно, что это белые паразиты, примерно 7-15 см в длину, пишет LA.

 

Данный паразит может развиваться и в человеческом организме, который был инфицирован зараженным комаром, однако в условиях человеческого тела он не может размножаться. Если наблюдаются болезненные и подвижные подкожные образования, то необходимо показаться семейному врачу. Зачастую эти образования ошибочно диагностируются как опухоли, более точную информацию можно получить только после хирургического вмешательства.

 

Несмотря на то, что чаще всего Dirofilaria repens обитает под кожей, он может наблюдаться и в других местах, пишет газета. Чаще всего это лицо, веки, бюст, верхние части рук, бедра, стенки живота, и даже в глазах и мужских гениталиях.

Расположить последовательности

Комментарии:

Балда 06.07.2017. 11:18:49
Не развиваться, а размножаться не может. Т.е. тебя комарик укусил занес тебе личинку, она там растет и ползает потихоньку под коже. А вот потомство уже не даст. Так что или пусть сама сдыхает, когда до старости доживет, или топай по врачам, чтобы ее удалили. :))
??? 06.07.2017. 08:50:53
Данный паразит может развиваться и в человеческом организме, который был инфицирован зараженным комаром, однако в условиях человеческого тела он не может развиваться.??????

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