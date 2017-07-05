Иванова Алёна Сергеевна ищет Соколову Мару Альбертовну. Муж Соколов Александр, сын Соколов Юрий.

Озолиню Ирину Геннадьевну ищет Логунова Елена. Муж Виктор, брат Олег. Маму звали Ингрида Семеновна. Когда-то проживала на ул. Лока магистрале.



Афромееву Юлиану Павловну, которая проживала в поселке Ане, ищет Викторова Елена Анатольевна.

Повленко (Булдыско) Людмилу Александровну и ее семью ищет Чмара Татьяна Владимировна: «Ищу мамину сестру. Она ее не видела более 35 лет. Есть сын Сергей, дочь Лариса».

Трифонов Василий Вячеславович ищет отца Трифонова Вячеслава 1949 г.р. В 1984 году мы с матерью уехали из поселка Элея и после этого о нем не было ничего слышно.

Манчинского Станислава Яновича 1958 г.р. ищет Шафранова Людмила. «Помогите найти отца моего сына. Он даже не знает что у него есть внуки, которые хотят познакомиться с дедушкой.

Артур Даудзиньш ищет своего отца Гунтиса Гулбиса 1955-57 г.р. Его жену звали Гунта Гулбе. Он даже не знает, что у него есть двое внуков. «Мне скоро будет 31 год , но своего отца я никогда не видел. Помогите мне его найти».



Если Вам известно, где могут находиться люди, которых ищут их родные и друзья или они сами прочли о том, что их ищут, просьба написать или позвонить добровольному помощнику передачи ЖДИ МЕНЯ Мартиньшу Зиебергсу. Э-почта: [email protected] , тел. 29923833.