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Самая востребованная специальность в Латвии - программист

http://www.baltic-course.com 05.07.2017. 11:37   Печатать
Работодатели рекомендуют абитуриентам поступать в Рижский технический университет (РТУ), а самой рекомендуемой учебной программой в этом году называют программу информтехнологий Латвийского университета (ЛУ). Это показал опрос работодателей, проведенный Латвийской конфедерацией работодателей и порталом Prakse.lv.

Учиться в РТУ советуют 868, В ЛУ - 662, в Латвийском сельскохозяйственном университете - 285, в высшей школе бизнеса "Туриба" - 276, в Высшей банковской школе - 224 опрошенных работодателя.

 

Среди рекомендуемых работодателями профессиональных учебных заведений и колледжей первое место с 98 голосами занимает Рижский государственный техникум, второе - Рижский технический колледж с 97 голосами, третье - Рижский техникум туризма и творческой индустрии с 47 голосами. Выше всего работодатели оценивают учебную программу ЛУ "Информатика", далее следуют учебная программа РТУ "Информационные системы", программа Рижской высшей школы экономики "Экономика и управление", программа Высшей банковской школы "Финансы" и программа РТУ "Строительство".

 

В ТОПе названных работодателями профессий в этом году лидирует специальность программиста (132 голоса). Далее следуют такие специальности как маркетинг, финансы, бухучет, логистика, медицина, металлообработка, электроника и производство пищевых продуктов. Именно этих специалистов работодателям найти труднее всего. В опросе участвовали 2524 работодателя - в 19 раз больше, чем в первом таком опросе шесть лет назад.

 

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