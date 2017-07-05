Во время строительных работ торговый центр по-прежнему открыт для посетителей и в нем работают все магазины. Для удобства посетителей уже расширена автостоянка и оборудован еще один вход в торговый центр. Полностью работы на территории торгового центра планируется завершить до конца этого года.