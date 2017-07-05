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Торговый центр RAF Centrs расширяется

www.jelgava.lv 05.07.2017. 10:05   Печатать
На территории торгового центра RAF Centrs в настоящее время ведутся строительные работы. Как информирует руководство торгового центра, магазин развивается и расширяется, планируя в будущем предлагать новые услуги и международные бренды

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Во время строительных работ торговый центр по-прежнему открыт для посетителей и в нем работают все магазины. Для удобства посетителей уже расширена автостоянка и оборудован еще один вход в торговый центр. Полностью работы на территории торгового центра планируется завершить до конца этого года.
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