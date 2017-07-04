Как пояснила министр финансов Дана Рейцниеце-Озола, сейчас точно такая же норма применяется в отношении счетов клиентов-нерезидентов, но с 1 января 2018 года она будет относиться ко всем банковским счетам. "Таким образом мы хотим увидеть тех жителей, которые получают, например, минимальную заработную плату официально, а другую часть - в конверте, и потом эту вторую часть они кладут через банкоматы на счет. В итоге бюджет не получает налогов, и с такой практикой нужно бороться", - говорит министр.

По замыслу авторов предложения, СГД будет получать раз в год от банков информацию о клиентах и их счетах, если оборот (по дебету и кредиту) превысил 15 тысяч евро. С такими клиентами будут разбираться уже отдельно: выяснят, где они трудоустроены, какова их зарплата, сколько тратят в месяц. Если получится, что клиент, попавший под подозрение, например, тратит в месяц маленькие суммы, ему придется объяснить, на какие средства он живет.

Правда министр образования Карлис Шадурскис не понял, каким образом введение этой нормы поможет СГД. "Насколько я понимаю, человек, зная об этой норме, будет получать минимальную заработную плату на счет, а остальные деньги тратить на продукты наличными, покупать товары и вкладывать в золото, например, - говорит он. - В итоге такой клиент не попадет в число тех, чей оборот превышает 15 тысяч евро в год, и никакого эффекта не будет! В нашей стране есть люди, которые официально получают 1000 евро в год, и мне удивительно, как они еще с голода не умерли при таких доходах!".



В ответ на это министр финансов ответила, что насколько ей известно, люди стараются положить нелегальные деньги на счет в банке через банкоматы, против таких и будут бороться новые поправки. Министр юстиции Дзинтарс Расначс подтвердил, что он часто видит таких людей у банкоматов, значит проблема существует.