Самоуправление отмечает, что при таком решении обе школы сохранят свой юридический статус - каждая будет иметь своего директора, заместителей, педагогов и реализовать свои лицензированные учебные программы.

Как поясняет самоуправление, в прошлом учебном году в Елгавской вечерней (сменной) средней школе, которая находится на ул.Сколотаю,8, обучались 84 молодых человека в 1-9 классах и 137 учащихся в 10-12 классах. В свою очередь, здание, в котором находится школа, способно вместить до 700 школьников. Таким образом, в данный момент школьное здание используется неэффективно. Нужно еще учитывать и то, что в классах средней школы «вечерки» учебные занятия, в отличие от дневных школ, проводятся в основном по пятницам после 16 часов и по субботам.



В Елгавской 6-й средней школе в настоящее время помещения тоже полностью не загружены. Когда школу строили, предусматривалось, что в ней смогут обучаться до 1200 детей, а сейчас в ней учатся 643 школьника.

В данный момент уже состоялись переговоры между руководством обеих школ и Управлением образования о возможности организовать с 1 сентября работу в одном здании.

Однако, как свидетельствуют комментарии на новостных интернет-порталах и в социальных сетях, многие родители учащихся Елгавской 6-й средней школы и ученики вечерней школы от ожидаемых перемен не в восторге. Родители озабочены безопасностью своих детей, особенно младших школьников, а также сохранностью школьных кабинетов, в косметическое обновление которых они ежегодно вкладывают свой труд и средства. В свою очередь, учащиеся вечерней школы недовольны, что им на занятия с нового учебного года придется далеко ездить, и некоторые уже настроены бросить учебу.



«Можно, конечно, понять озабоченность педагогов обеих школ, родителей и самих учащихся предстоящим уплотнением, но надо посмотреть на ситуацию и с экономической точки зрения: нерационально содержать две полупустые школы в то время, как городу нужен еще один муниципальный детский сад для ликвидации очередей в дошкольные учреждения», - комментирует депутат Елгавской городской думы Андрей Эйхвалд.



Чтобы получить ответы на наиболее болезненные вопросы елгавчан, связанные с предстоящей оптимизацией работы двух городских школ, депутат А.Эйхвалд встретился с руководителем Елгавского управления образования Гунтой Аузой, которая подробнее рассказала о планах «подселения». Итак, в здании 6-й средней школы планируется разместить две юридические структуры, то есть две самостоятельные школы. "Среднюю вечернюю школу (10-12 кл.) планируется разместить в двух классах на первом этаже возле кабинетов медсестры и психолога. Занятия у 10-12 классов проходят по пятницам после 16.00 и субботам с 9.00. В основной вечерней школе на данный момент 83 ученика, ее предусмотрено разместить на первом этаже, где проходят занятия дошкольной подготовки: 1-6 класс - объединены, в них в общей сложности 16 учеников;7 класс - сейчас состоит из 17 учеников; 8 класс - из 19 учеников, в 9 классе - сейчас 31 ученик. Там же будет кабинет социального педагога. Занятия по физики и химии планируют проводить в только кабинетах химии и физики. Спортзал и столовая общая, бассейн тоже, но уже сейчас многие ученики вечерней школы посещают бассейн в рамках занятий», - пояснила Ауза.

А Эйхвалд поинтересовался у Г.Аузы, где будет переодеваться вечерняя школа. «Планируют выделить пару гардеробов в подвале, но я предложил на первом этаже в крыле, где будет находится вечерка с 1 по 9 класс, сделать "гардероб-вешалки" по номеркам», - рассказал депутат, добавив, что некоторые из учеников вечерней школы выразили нежелание ездить учиться в другой конец города, и если еще брать во внимание посещаемость школы, то количество учащихся вечерней школы может оказаться намного меньше.

В дискуссиях на Фейсбуке был поднят по поводу программ обучения, реализуемых в вечерней школе. «По специальной программе основного образования для учащихся с трудностями в обучении в вечерней школе обучается 13 учеников. Для сравнения: в 6-й средней школе по такой же программе обучаются 9 учеников, а в других елгавских школах - более 20 детей, а в одной школе даже более 30 детей», - рассказал А.Эйхвалд. В беседе с Гунтой Аузой они пришли к заключению о том, что порядок в школе будет зависеть от работы персонала, от того, как будут организованы дежурства, как будут работать социальный педагог и полиция самоуправления.

Почему для уплотнения выбрана именно 6-я средняя? Не логичнее ли было «подселить» вечернюю школу к Елгавской средней школе технологий, которая тоже загружена не полностью? Этот вопрос интересует многих родителей.

А.Эйхвалд ответил, что такая идея тоже обсуждалась, однако не нашла поддержки по объективным причинам: «С тех пор, как в Елгавскую среднюю школу технологий начали набирать первые классы, количество учащихся там из года в год растет. И эта тенденция будет сохраняться, так как латышские начальные школы переполнены. 6-я средняя школа, как пояснила Г.Ауза, рассчитана на 44 учебных класса, а сейчас в ней 25 классов. Стоит также опасаться того, что 6-я средняя может быть реорганизована в основную. В целях оптимизации сети школ государство готовит изменения в законах, где будет установлено не только минимальное количество учащихся в классах средней школы, но и минимальное количество классов. В 6-й средней уже который год набирается только один 10- й класс, и если государство примет решение о том, что одного 10 класса для средней школы мало, то 6-я школа лишится статуса средней».

На тот факт, что уплотнение может спасти 6-й среднюю школу от возможной реорганизации в основную обратил внимание на состоявшейся в понедельник встрече с руководством и представителями обоих учебных заведений и мэр города Андрис Равиньш. Во время встречи представители родителей 6-й средней школы неоднократно поднимали вопрос о безопасности своих детей, так как часть учащихся вечерней школы - взрослые люди с отклонениями в развитии, на что А.Равиньш заявил, что учащиеся вечерней школы «не звери».

Родители также упрекнули руководство города, что решение о «подселении» вечерней школы было озвучено после выборов и без предварительного выяснения мнений родителей и учащихся. А Равиньш ответил, что этот вопрос решался уже 10 лет. Возражения звучали и со стороны учащихся вечерней школы, недовольных тем, что перевод «вечерки» в другой конец города многих лишит последней возможности получить образование.



Во время встречи представители 6-й средней школы публично предупредили руководство города о том, что в 6-й средней школе будут собирать подписи против объединения двух учебных заведений под одной крышей. «Новая газета» будет следить за дальнейшим развитием ситуации. Напомним, что депутатское голосование по этому вопросу состоится на заседании думы 20 июля.