В программе мероприятия интересные творческие мастерские, спортивные эстафеты (в индивидуальных и семейных дисциплинах), обучение катанию на SUP-доске, различные надувные и водные аттракционы и многое другое. Участие бесплатное.

«Пляжный фестивальчик» организует Елгавское управление общественной интеграции в сотрудничестве с обществом «Центр культуры и искусства Nātre». Первое такое мероприятие в нашем городе прошло 18 июня и, по информации Управления общественной интеграции, собрало около 600 участников. Весь променад был поделен на семь «островов», где каждый мог себе найти занятие по душе и прекрасно провести выходной с семьей и друзьями. Самые активные участники получили призы в большой лотерее фестивальчика. Третий «Пляжный фестивальчик» на променаде запланирован на 19 августа.