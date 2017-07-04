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В воскресенье — второй «Пляжный фестивальчик»

novaja.lv 04.07.2017. 13:12   Печатать
9 июля с 12 до 15 часов на Лиелупском променаде пройдет уже второй «Пляжный фестивальчик», на который приглашаются семьи с детьми.

В программе мероприятия интересные творческие мастерские, спортивные эстафеты (в индивидуальных и семейных дисциплинах), обучение катанию на SUP-доске, различные надувные и водные аттракционы и многое другое. Участие бесплатное.

 

«Пляжный фестивальчик» организует Елгавское управление общественной интеграции в сотрудничестве с обществом «Центр культуры и искусства Nātre». Первое такое мероприятие в нашем городе прошло 18 июня и, по информации Управления общественной интеграции, собрало около 600 участников. Весь променад был поделен на семь «островов», где каждый мог себе найти занятие по душе и прекрасно провести выходной с семьей и друзьями. Самые активные участники получили призы в большой лотерее фестивальчика. Третий «Пляжный фестивальчик» на променаде запланирован на 19 августа.

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