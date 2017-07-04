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В конкуренции 35 соперниц — 13-е место

novaja.lv 04.07.2017. 09:19   Печатать
В конце прошлой недели в Каунасе прошел чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (2000-2001 г.р.). В пятницу и субботу дзюдоисты боролись за медали в личном первенстве, а в воскресенье проводились матчи среди команд. В составе сборной команды Латвии выступала и воспитанница тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса, ученица 5 средней школы Милена Ринкевич.

Как отметил тренер К.Усачев, Милена боролась в самой многочисленной весовой категории до 63 кг: «В этой категории боролись за медали 35 девушек из 29 стран Европы. Выиграв у представительниц из Азербайджана и Люксембурга, наша спортсменка уступила схватку сопернице из Словении, которая в итоге завоевала бронзовую медаль. В утешительных встречах Милена проиграла представительнице Испании и в итоге заняла 13 место, с чем мы ее сердечно поздравляем».

 

В воскресение, в командном чемпионате Европы принимали участие две команды из Латвии -девушки и ребята. Юношеская сборная команда Латвии  показала великолепную командную борьбу. Наши ребята выиграли у трех команд (Великобритания, Франция и Голландия) и дошли до полуфинальной встречи с борцами из Венгрии. К сожалению венгерская сборная команда одержала победу.   В схватках за третье место сборная команда Латвии с минимальным преимуществом проиграла борцам из Италии и в итоге заняла пятое место.

 

Впервые на соревнованиях такого высокого уровня принимала участие и сборная команда девушек Латвии. За команду Латвии боролась и елгавчанка  Милена Ринкевич. Команда девушек проиграла соперницам из Австрии и выбыла из дальнейшей борьбы за медали. В конце июля Милена в составе сборной команды Латвии уезжает на Европейские юношеские игры. Пожелаем ей удачи!

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Комментарии:

Р. 04.07.2017. 14:16:49
Молодцы все и тренера и Милена! Достоин уважения их труд! Побед Вам на татами!
О 04.07.2017. 10:22:21
Вам больше по нраву по 4 человека в весе так легче взять третье место?

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