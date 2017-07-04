Как отметил тренер К.Усачев, Милена боролась в самой многочисленной весовой категории до 63 кг: «В этой категории боролись за медали 35 девушек из 29 стран Европы. Выиграв у представительниц из Азербайджана и Люксембурга, наша спортсменка уступила схватку сопернице из Словении, которая в итоге завоевала бронзовую медаль. В утешительных встречах Милена проиграла представительнице Испании и в итоге заняла 13 место, с чем мы ее сердечно поздравляем».

В воскресение, в командном чемпионате Европы принимали участие две команды из Латвии -девушки и ребята. Юношеская сборная команда Латвии показала великолепную командную борьбу. Наши ребята выиграли у трех команд (Великобритания, Франция и Голландия) и дошли до полуфинальной встречи с борцами из Венгрии. К сожалению венгерская сборная команда одержала победу. В схватках за третье место сборная команда Латвии с минимальным преимуществом проиграла борцам из Италии и в итоге заняла пятое место.

Впервые на соревнованиях такого высокого уровня принимала участие и сборная команда девушек Латвии. За команду Латвии боролась и елгавчанка Милена Ринкевич. Команда девушек проиграла соперницам из Австрии и выбыла из дальнейшей борьбы за медали. В конце июля Милена в составе сборной команды Латвии уезжает на Европейские юношеские игры. Пожелаем ей удачи!