«Одна из его дочерей одноклассница моего ребенка. У него осталось двое маленьких детей - мальчик и девочка. Также осталась жена и старшая дочь, у которой маленький ребенок - внук погибшего. Мне страшно сейчас звонить и спрашивать, как она себя чувствует... это невыносимая боль», рассказывает жительница Озолниекского края.

После произошедшего полицейский от работы был отстранен, а также возбуждено уголовное дело. Пьяному водителю грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет.Как сообщалось, 14 июня работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой тяжелые травмы получил велосипедист.

ДТП произошло около часа дня на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки. Автомобиль «Volvo», которым управлял полицейский, ехал из Добеле в Елгаву и столкнулся с автомашиной «Volkswagen Golf», совершавшей левый поворот. После столкновения с автомобилем «Volvo» врезался в металлическое ограждение и сбил ехавшего на велосипеде мужчину 1969 г. рождения.