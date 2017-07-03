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Сбитый пьяным полицейским велосипедист был многодетным отцом из Озолниекского края

Русский TVNET/Bez Tabu 03.07.2017. 17:57   Печатать
14 июня работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой скончался велосипедист. Как позже выяснилось, погибший был жителем Озолниекского края, мужем, дедушкой и отцом троих детей.

«Одна из его дочерей одноклассница моего ребенка. У него осталось двое маленьких детей - мальчик и девочка. Также осталась жена и старшая дочь, у которой маленький ребенок - внук погибшего. Мне страшно сейчас звонить и спрашивать, как она себя чувствует... это невыносимая боль», рассказывает жительница Озолниекского края.

 

После произошедшего полицейский от работы был отстранен, а также возбуждено уголовное дело. Пьяному водителю грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет.Как сообщалось, 14 июня работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой тяжелые травмы получил велосипедист.

 

ДТП произошло около часа дня на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки. Автомобиль «Volvo», которым управлял полицейский, ехал из Добеле в Елгаву и столкнулся с автомашиной «Volkswagen Golf», совершавшей левый поворот. После столкновения с автомобилем «Volvo» врезался в металлическое ограждение и сбил ехавшего на велосипеде мужчину 1969 г. рождения.

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Комментарии:

А 03.07.2017. 20:21:37
Учитывая то, что сбивший девочку на автобусной остановке был оправдат то и этого не посадят. Из автобуса выходят дети а он жмет на газ во всю и даже не думает что кто то может выйти на дорогу в поселке.

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