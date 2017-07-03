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Приведено в порядок кладбище Первой мировой войны в Валгундской волости

novaja.lv 03.07.2017. 13:27   Печатать
Волонтеры из Германии при поддержке Елгавского краевого самоуправления в этом году закончили работы по приведению в порядок места захоронения времен Первой мировой войны в Валгундской волости, возле Калнциемско-Кливской евангелистско- лютеранской церкви.

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Работы возле церкви были начаты прошлым летом: волонтеры разровняли землю, отреставрировали ряды крестов и счистили мох с крестов и камней. В этом году группа волонтеров вернулась, чтобы привести в порядок оставшуюся часть кладбища.

 

Традиция благоустройства мест захоронения, где покоятся немецкие воины, ведет начало с 1993 года, когда были приведены в порядок первые немецкие кладбища в Латвии.

 

"Возле Калнциемско-Кливской евангелистской лютеранской церкви похоронены 380 немецких воинов и 51 воин российской армии, павших в 1917 году. Информация с памятников обобщена и введена в базу данных. Группа волонтеров начала работы по благоустройству кладбища прошлым летом, но так как территория захоронений довольно большая, работы было решено завершить этим летом. Большую поддержку добровольцам оказала Валгундская волостная управа, обеспечив их различными материалами, например, щебнем, черноземом, а также привлекла людей, которые помогли с фрезерованием пней», рассказал официальный представитель организации «Народного объединения» в Латвии Янис Рациньш.

 

Организация занимается уходом за немецкими кладбищами повсюду, где шли бои и где есть захоронения немецких солдат - по всей Европе, в России, на Украине, в Белоруссии и даже в Африке.

 

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