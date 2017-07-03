 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Помянут жертв геноцида еврейского народа

novaja.lv 03.07.2017. 09:15   Печатать
В день памяти жертв геноцида еврейского народа, 4 июля, в 17.00 Елгавское управление общественной интеграции и Елгавское еврейское общество приглашают всех жителей, сочуствующих еврейскому народу, собраться у памятного камня по ул.Залитес в Елгаве, чтобы почтить память евреев, уничтоженных в годы Второй мировой войны.

Смотреть фото (1)

На памятном мероприятии выступят представитель городского самоуправления и руководитель Елгавского еврейского общества Лидия Рыбкина, а бывший руководитель общества Ольга Чайкина заострит внимание на наиболее важных моментах книги Андриса Томашунса «Елгава. Лето 1941 года - Холокост».

 


Памятный камень жертвам геноцида евреев на ул.Залитес установлен на месте массового расстрела и захоронения елгавских евреев летом 1941 года. Инициатором идеи установки памятного камня была первый председатель Елгавского еврейского общества Фания Раге.


Организаторы памятного мероприятия обеспечивают транспорт, чтобы добраться до памятного места и обратно. Всех, кто желает возложить цветы у памятного камня, просят собраться возле детско-юношеского центра Junda по ул.Паста,32 в 16.30, чтобы вместе отправиться к месту памяти жертв геноцида евреев.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā