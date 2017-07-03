На памятном мероприятии выступят представитель городского самоуправления и руководитель Елгавского еврейского общества Лидия Рыбкина, а бывший руководитель общества Ольга Чайкина заострит внимание на наиболее важных моментах книги Андриса Томашунса «Елгава. Лето 1941 года - Холокост».



Памятный камень жертвам геноцида евреев на ул.Залитес установлен на месте массового расстрела и захоронения елгавских евреев летом 1941 года. Инициатором идеи установки памятного камня была первый председатель Елгавского еврейского общества Фания Раге.



Организаторы памятного мероприятия обеспечивают транспорт, чтобы добраться до памятного места и обратно. Всех, кто желает возложить цветы у памятного камня, просят собраться возле детско-юношеского центра Junda по ул.Паста,32 в 16.30, чтобы вместе отправиться к месту памяти жертв геноцида евреев.