Елгавская художественная школа в сотрудничестве с Управлением образования и елгавским городом -побратимом в Франции Рюэль-Мальмезоном организовала поездку по обмену опытом для шестерых учащихся в возрасте от 13 до 16 лет.



Во время поездки школьники совершенствовали профессиональные навыки у педагогов Рюэль-Мальмезонской художественной школы и посетили наиболее популярные туристические объекты во Франции, в том числе Лувр, Версальский дворец, собор Парижской богоматери, Елисейские поля, Эйфелеву башню, Рюэль-Мальмезонский дворец и побывали на приеме у мэра Рюэль-Мальмезона Патрика Олье.

Следующим шагом сотрудничества станет прием учащихся и педагогов из Рюэль-Мальмезона в Елгавской художественной школе



Надо добавить, что сотрудничество Елгавы и Рюэль-Мальмезона в учебных целях (между различными школами) началось уже в 2007 году.