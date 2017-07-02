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Учащиеся Художественной школы впервые побывали на практике во Франции

novaja.lv 02.07.2017. 19:02   Печатать
Шестеро учащихся Елгавской художественной школы только что вернулись с летней практики, которую проходили во Франции, в Рюэль-Мальмезоне - городе побратиме Елгавы

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Елгавская художественная школа в сотрудничестве с Управлением образования и елгавским городом -побратимом в Франции Рюэль-Мальмезоном организовала поездку по обмену опытом для шестерых учащихся в возрасте от 13 до 16 лет.

 


Во время поездки школьники совершенствовали профессиональные навыки у педагогов Рюэль-Мальмезонской художественной школы и посетили наиболее популярные туристические объекты во Франции, в том числе Лувр, Версальский дворец, собор Парижской богоматери, Елисейские поля, Эйфелеву башню, Рюэль-Мальмезонский дворец и побывали на приеме у мэра Рюэль-Мальмезона Патрика Олье.

 

Следующим шагом сотрудничества станет прием учащихся и педагогов из Рюэль-Мальмезона в Елгавской художественной школе


Надо добавить, что сотрудничество Елгавы и Рюэль-Мальмезона в учебных целях (между различными школами) началось уже в 2007 году.

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