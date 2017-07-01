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Управление образования: Елгавские выпускники на централизованных экзаменах показали хорошие результаты

novaja.lv 01.07.2017. 15:41   Печатать
В четверг, 29 июня, выпускники 12-классов и профессиональных учреждений образования получили сертификаты о сдаче централизованных экзаменов. В целом результаты централизованных экзаменов в учебных заведениях нашего города Елгавское управление образования оценивает как хорошие

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По сравнению с прошлым учебным годом наилучшая динамика достижений на государственных проверочных работах отмечена в Елгавской 5-й средней школе. Результаты улучшились также в Елгавской музыкальной средней школе, Елгавской школе ремесел и Елгавском техникуме.

 

Все учащиеся 12 классов сдавали обязательные экзамены по математике, латышскому и иностранному языкам. «На экзамене по математике выпускники всех елгавских средних школ, за исключением Елгавской средней школы технологий, профессиональных средних школ и Вечерней (сменной) средней школы показали лучшие результаты, чем в среднем по стране. Наилучшие результаты на экзамене по математике показали выпускники Елгавской 5-й средней школы - 67, 59% (в среднем по стране - 34,9%). Оценку ниже 5% на экзамене по математике получили 12 елгавчан (трое в Елгавской средней школе ремесел и девять в Елгавском техникуме). На экзамене по английскому языку в Елгаве, за исключением 6-й средней школы, обеих профессиональных и вечерней школы, результаты тоже выше, чем в среднем по Латвии. В свою очередь, на экзамене по латышскому языку результаты ниже, чем в среднем по стране, показали выпускники Елгавских 5-й и 6-й средних школ, профессиональных учебных заведений и вечерней школы», -сообщает Елгавское управление образования.

 

Как уже сообщалось, в этом году школьники показали более низкие результаты по всем обязательным централизованным экзаменам. Как и в предыдущие годы, наиболее низкие результаты школьники показали по математике - средний результат по стране составил 34,9%, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Средний результат по латышскому языку составил 50,9%, что на 0,4 процентного пункта меньше, а результат по английскому языку снизился на 1,3 процентного пункта, составив 59,7%. Также на 4,3 процентных пункта ухудшился средний результат по немецкому языку, составив 60,9%.

 

На экзаменах по русскому и французскому языку школьникам удалось улучшить свои результаты. Средний результат по русскому языку составил 68,6%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году, а по французскому - 73,3%, что на 2,7 процентных пункта выше. Экзамен по французскому языку в этом году сдавали всего 33 ученика.
Также снизился средний результат по истории, составив 41,5%, что на 0,4 процентного пункта меньше.


На экзаменах по физике, химии и биологии средний результат немного повысился. По биологии средний результат составил 63,7% (+0,4 процентного пункта), по физике - 49,9% (+0,3 процентного пункта), по химии - 63,1% (+1,6 процентного пункта).
В целом ГЦСО выдал сертификаты о сдаче централизованных экзаменов 18 278 выпускникам школ.

 

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