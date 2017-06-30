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С 1 июля - персональные коды нового образца

www.lsm.lv 30.06.2017. 21:45   Печатать
С начала июля новорожденные в Латвии начнут получать персональные коды нового образца - в них больше не будет содержаться дата рождения. Поменять старые персональные коды на новые могут и взрослые, сообщает Латвийское радио-4.

«Персональные коды будут состоять из 11 цифр, что обеспечит их уникальность. В начале кода будет стоять число «32», а остальные цифры система выберет автоматически, в диапазоне от «0» до «9». Конечно, первые шесть цифр можно будет отделить дефисом от пяти остальных. Главное заключается в том, что с 1 июля всем родившимся в Латвии людям будут присуждаться персональные коды, которые не содержат даты рождения», - пояснила представитель Управления по делам гражданства и миграции Санта Йонате.

 

«Это исключит возможность как-то использовать данные о возрасте, заложенные в персональный код. Это позволит избавиться от дискриминации по возрасту и исключит прямое или косвенное воздействие на личные данные человека. Дискуссии на эту тему шли достаточно давно, если не ошибаюсь, уже с 2007 года. У взрослых также есть возможность один раз поменять персональный код, который был выдан до 30 июня», - добавила она.

 

Как уже писал Rus.lsm.lv, смена персонального кода означает смену паспорта или ID-карты, водительских прав. Другие докуметы придется менять лишь в случае, если это установлено нормативными актами, регулирующими конкретные сферы. Смена персонального кода не влияет на юридическую силу ранее выданных документов. Чтобы доказать свою идентичность, персона сможет запросить в Регистре жителей справку о смене персонального кода.


Человек с новым персональным кодом также должен будет сообщить об этом своему банку и другим учреждениям, которые используют персональный код для идентификации личности. Тем не менее, некоторые госструктуры получат уведомление об изменениях автоматически - например, Земельная книга.

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