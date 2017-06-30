 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Избраны члены комитетов городской думы

www.jelgava.lv 30.06.2017. 10:26   Печатать
В четверг на заседании Елгавской городской думы были избраны члены постоянных комитетов, которых в Думе четыре: финансовый, по социальным делам и здравоохранению, по образованию, культуре и спорту и комитет по развитию народного хозяйства и городской среды.

Смотреть фото (1)

В финансовый комитет на заседании Думы избраны: председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, его заместители Рита Вецтиране и Юрис Стродс, депутаты Вилис Левченок, Гунар Курлович, Ивар Яковелс, Сергей Столяров, Айгар Рублис и Инесе Бандениеце.

 

В комитете по социальным делам и здравоохранению будут работать Р.Вецтиране, Даце Олте, Лаурис Зивертс, И.Яковелс и Минтаут Бушкевицс. В комитет по образованию, культуре и спорту избраны Р.Вецтиране, С.Столяров, М.Бушкевицс, И.Бандениеце и Роберт Шлегелмилхс.

 

В комитете по развитию народного хозяйства и городской среды будут работать Ю.Стродс, В.Левченок, Андрей Гаранч, Андрей Эйхвалдс и А.Рублис.

 

Согласно закону «О самоуправлениях», работу финансового комитета будет возглавлять председатель городской думы А.Равиньш, а руководители остальных комитетов будут выбраны на первых заседаниях комитетов. Первые заседания комитетов по развитию народного хозяйства и городской среды и по образованию, культуре и спорту состоятся 11 июля, а финансового комитета и комитета по социальным делам и здравоохранению - 12 июля.


Надо добавить, что постоянные комитеты готовят вопросы для рассмотрения на заседаниях думы; дают заключения по вопросам, которые находятся в компетенции комитетов; в установленном самоуправлением порядке контролируют работу учреждений самоуправления; рассматривают проекты бюджетов учреждений самоуправления и подают их в финансовый комитет; утверждают и контролируют сметы расходов учреждений самоуправления; выполняют другие обязанности согласно Положению самоуправления. Каждый депутат думы должен работать как минимум в одном комитете.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

to 02.07.2017. 12:00:18 03.07.2017. 13:15:43
Zīvertei tiesa 12.07.
02.07.2017. 19:20:07
Не голосовал я ни за Согласие, ни за Зиверта. Локти кусать мне не приходится. Я - Негр, лишенный права избирать и быть избранным. Слава демократическому государству! Слава, слава, слава!!! Забыл поставить кавычки в нужном месте.
О 02.07.2017. 16:35:58
Вот так, голосовал ты за Согласие а надеешься на Зивертса от партии Кайминьша. Вот времена наступили.
02.07.2017. 12:00:18
Ничего нового от этого состава думы ожидать вряд ли получится. Посмотрим, чем проявит себя новоиспеченный депутат Зивертс, который во время предвыборной кампании с ярко выраженным негативом расценивал работу предыдущего состава и, в первую очередь, его руководителя. Парень далеко не дурак. Но, дурной пример заразителен ( мать - бывшая руководитель поликлиники, умеющая уголовное дело по трем статьям, могла себе позволять покупать для себя дорогущую одежду, обувь, сумки, косметику, ПРОДУКТЫ и т.д. за счет медицинского учреждения(бедная, денег на хлебушек не хватало при зарплате 7000 ЛАТОВ и т.д. ). Если подобное не произойдет (возможности, конечно, не те), может что-то у него получиться неплохо.
Дед пол ста лет 01.07.2017. 18:03:00
Был я в России недавно. Не спорю дороги хуже , но менталитет разнится с менталитетом латышей. Не заметил там злости, ненависти люди душевнее, проще не пройдут мимо если у тебя проблема, не высокомерны в отличии от жителей Латвии.
и 01.07.2017. 13:48:31
кто тебе сказал что в тюрьме бесплатно лечат?
+ 01.07.2017. 12:59:33
Видно ты вчера из тюрьмы вышел
!??! 01.07.2017. 12:51:05
В тюрьме и сейчас лечение бесплатное.
Э 01.07.2017. 12:37:17
Ты кричал что Равиньш вор а сам проголосовал за тех кто голосует за него )
и 01.07.2017. 12:36:18
Тогда тебя лечили бесплатно а теперь нет.
Страницы: 1 2 > >>

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā