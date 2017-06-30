В финансовый комитет на заседании Думы избраны: председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, его заместители Рита Вецтиране и Юрис Стродс, депутаты Вилис Левченок, Гунар Курлович, Ивар Яковелс, Сергей Столяров, Айгар Рублис и Инесе Бандениеце.

В комитете по социальным делам и здравоохранению будут работать Р.Вецтиране, Даце Олте, Лаурис Зивертс, И.Яковелс и Минтаут Бушкевицс. В комитет по образованию, культуре и спорту избраны Р.Вецтиране, С.Столяров, М.Бушкевицс, И.Бандениеце и Роберт Шлегелмилхс.

В комитете по развитию народного хозяйства и городской среды будут работать Ю.Стродс, В.Левченок, Андрей Гаранч, Андрей Эйхвалдс и А.Рублис.

Согласно закону «О самоуправлениях», работу финансового комитета будет возглавлять председатель городской думы А.Равиньш, а руководители остальных комитетов будут выбраны на первых заседаниях комитетов. Первые заседания комитетов по развитию народного хозяйства и городской среды и по образованию, культуре и спорту состоятся 11 июля, а финансового комитета и комитета по социальным делам и здравоохранению - 12 июля.



Надо добавить, что постоянные комитеты готовят вопросы для рассмотрения на заседаниях думы; дают заключения по вопросам, которые находятся в компетенции комитетов; в установленном самоуправлением порядке контролируют работу учреждений самоуправления; рассматривают проекты бюджетов учреждений самоуправления и подают их в финансовый комитет; утверждают и контролируют сметы расходов учреждений самоуправления; выполняют другие обязанности согласно Положению самоуправления. Каждый депутат думы должен работать как минимум в одном комитете.