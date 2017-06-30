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В первом футбольном матче Евролиги клуб Jelgava уступил венгерской команде

Delfi/novaja.lv 30.06.2017. 09:17   Печатать
В четверг стартовал розыгрыш фубольной Лиги Европы сезона 2017/18. В первых матчах предварительного раунда клуб "Вентспилс" дома сыграл вничью с исландским "Валюром" (0:0), "Елгава" проиграла в Венгрии "Ференцварошу" (0:2), а "Лиепая" - в Северной Ирландии "Крузейдерсу" (1:3).

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Из трех латвийских клубов только "Вентспилс" сумел добиться ничьей. Но домашние 0:0 не гарантируют курземскому клубу спокойной жизни в ответном поединке в Исландии.


"Елгава" в Будапеште пропустила по голу от "Ференцвароша" в каждом из таймов. Автором обоих голов стал правый хавбек Варга. А "Лиепая" отправилась в Северную Ирландию без большинства своих легионеров: за неделю им не успели оформить визу. Под вопросом была и поездка в Белфаст главного тренера лиепайчан Тамаза Пертия. Ему все же сумели сделать визу, но команда не в оптимальном составе проиграла "Крузейдерсу" 1:3. После часа игры латвийский клуб уступал 0:3, на что ответил голом нападающего Карашаускаса.

 

Ответные матчи пройдут через неделю, 6 июля. Победители пар выйдут во второй раунд квалификации ЛЕ. Чтобы квалифицироваться во второй этап турнира, елгавским футболистам в ответном матче на своем поле нужно забить как минимум два гола и позаботиться о защите своих ворот.

 

Ответный матч пройдет на стадионе Земгальского олимпийского центра 6 июля, начало в 18.30. Билеты на матч можно приобрести только в день игры в кассе стадиона - по цене 8 евро, а с картой Mana Jelgava - 4 евро.

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