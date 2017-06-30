Обычно выставки проводятся в галереях, музеях - но эти 40 фотографий, на которых запечатлены самые яркие и эмоциональные моменты Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, размещены в Земгальском Олимпийском центре. Чтобы все причастные к спорту задумались о цене побед.

«Мы-то сами частенько на какие только пустяки не жалуемся - палец дверью прищемим, берем больничный. А для этих людей это обыденность», - говорит фотограф Юрис Берзиньш.

Бронзовый медалист Эдгар Берг, который сейчас как раз готовится к стартам на чемпионате мира в Лондоне, говорит, что при виде этих снимков снова испытывает те же эмоции, как тогда, получая медаль в Рио. Успех, по его словам, дается долгим и тяжким трудом:

«Ты делаешь, делаешь, делаешь - и иногда что-то не получается, усталость накатывает. Но потом всё обдумываешь и решаешь, что есть цель, ради которой бороться - и тогда уже все в порядке».

Для спортсменов очень важны и те, кто рядом, кто в нужный момент способен подбодрить добрым словом и посочувствовать. Тренер Майя Укстиня была очень удивлена тем, как такой момент выглядит через объектив фотокамеры: оказывается, она настолько эмоциональна...

Выставка «Ты есть. Ты можешь. Рио» в Елгаве пробудет до конца июля, а потом продолжит свое путешествие по Латвии.