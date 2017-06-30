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Начало июля будет прохладным и дождливым

novaja.lv 30.06.2017. 08:13   Печатать
Грозы и ливни на территории Латвии продолжатся и в сегодняшнюю пятницу. В выходные осадков ожидается меньше, но станет прохладнее. На следующей неделе дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +17+22 градусов, ночная - в пределах +9+14 градусов

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 30 июня, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями погода, временами дождь, возможны грозовые ливни и град. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/сек, порывам и- до 13 м/сек. Dоздух во второй половине дня прогреется до +23 градусов.

 

Ночь на субботу будет пасмурной, дождливой и довольно теплой - столбик термометра не опустится ниже +15+16 градусов. Днем синоптики обещают преимущественно пасмурную и дождливую погоду с умеренным южным ветром и температурой воздуха около +17 градусов. В воскресенье днем небо периодически будет проясняться, температура воздуха будет держаться в пределах +17+19 градусов, небольшие осадки возможны лишь в некоторых районах страны.

 

В понедельник, согласно нынешним прогнозам, ожидается усиление ветра западных направлений, но день обещает быть солнечным и воздух прогреется до +19 +21 градуса, похожую погоду синоптики прогнозируют и во вторник, но будет на градус-другой холоднее и местами возможен кратковременный дождь. Ночи на новой неделе тоже будут холоднее - температура воздуха составит всего +9+12 градусов. С середины недели погода немного улучшится, осадки прекратятся, и столбик термометра днем может подняться до +20+23 градусов.

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