По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 30 июня, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями погода, временами дождь, возможны грозовые ливни и град. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/сек, порывам и- до 13 м/сек. Dоздух во второй половине дня прогреется до +23 градусов.

Ночь на субботу будет пасмурной, дождливой и довольно теплой - столбик термометра не опустится ниже +15+16 градусов. Днем синоптики обещают преимущественно пасмурную и дождливую погоду с умеренным южным ветром и температурой воздуха около +17 градусов. В воскресенье днем небо периодически будет проясняться, температура воздуха будет держаться в пределах +17+19 градусов, небольшие осадки возможны лишь в некоторых районах страны.

В понедельник, согласно нынешним прогнозам, ожидается усиление ветра западных направлений, но день обещает быть солнечным и воздух прогреется до +19 +21 градуса, похожую погоду синоптики прогнозируют и во вторник, но будет на градус-другой холоднее и местами возможен кратковременный дождь. Ночи на новой неделе тоже будут холоднее - температура воздуха составит всего +9+12 градусов. С середины недели погода немного улучшится, осадки прекратятся, и столбик термометра днем может подняться до +20+23 градусов.