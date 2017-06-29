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Дети смогут путешествовать по ЕС без доверенности родителей

www.lsm.lv 29.06.2017. 17:52   Печатать
Несовершеннолетние обладатели латвийских паспортов с 30 июня смогут путешествовать по странам ЕС без нотариально заверенной  доверенности или согласия родителей. До этого подобная практика применялась только к странам Шенгена.

Цель принятой правительством поправки к правилам Кабинета министров - облегчить передвижение детей по странам Европейского союза и снизить бремя родителей, которые живут за границей и вынуждены переводить доверенность.

 

Далеко не все члены ЕС входят в Шенген. В связи с этим несовершеннолетнему латвийцу, желавшему отправиться в Великобританию, Ирландию, Болгарию, Румынию, Кипр или Хорватию, была необходима доверенность или письменное разрешение родителей.

 

Согласно информации, предоставленной посольствами в Великобритании и Ирландии, число граждан Латвии в этих странах составляет 100 тысяч и более 25 тысяч соответственно.

 

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