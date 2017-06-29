Самоуправление отмечает, что при таком решении обе школы сохранят свой юридический статус - каждая будет иметь своего директора, заместителей, педагогов и реализовать свои лицензированные учебные программы.

В прошлом учебном году в Елгавской вечерней (сменной) средней школе, которая находится на ул.Сколотаю,8, обучались 84 молодых человека в 1-9 классах и 137 учащихся в 10-12 классах. В свою очередь, здание, в котором находится школа, способно вместить до 700 школьников. Таким образом, в данный момент школьное здание используется неэффективно. Нужно еще учитывать и то, что в классах средней школы «вечерки» учебные занятия, в отличие от дневных школ, проводятся в основном по пятницам после 16 часов и по субботам.

В Елгавской 6-й средней школе в настоящее время помещения тоже полностью не загружены. Когда школу строили, предусматривалось, что в ней смогут обучаться до 1200 детей, а сейчас в ней учатся 643 школьника.



В данный момент уже состоялись переговоры между руководством обеих школ и Управлением образования о возможности организовать с 1 сентября работу в одном здании..