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Елгавскую вечернюю и 6-ю среднюю школы хотят уплотнить в одном здании

novaja.lv 29.06.2017. 14:13   Печатать
В связи с уменьшением количества учащихся в Елгавской вечерней (сменной) средней школе и Елгавской 6-й средней школе городское самоуправление стало рассматривать вопрос о дальнейшем развитии обеих школ, одновременно сохраняя юридическую самостоятельность двух учебных заведений. На июльском заседании думы депутаты рассмотрят вопрос, предусматривающий с 1 сентября обеспечить работу Елгавской вечерней (сменной) средней школы в посещениях 6-й средней школы

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Самоуправление отмечает, что при таком решении обе школы сохранят свой юридический статус - каждая будет иметь своего директора, заместителей, педагогов и реализовать свои лицензированные учебные программы.

 

В прошлом учебном году в Елгавской вечерней (сменной) средней школе, которая находится на ул.Сколотаю,8, обучались 84 молодых человека в 1-9 классах и 137 учащихся в 10-12 классах. В свою очередь, здание, в котором находится школа, способно вместить до 700 школьников. Таким образом, в данный момент школьное здание используется неэффективно. Нужно еще учитывать и то, что в классах средней школы «вечерки» учебные занятия, в отличие от дневных школ, проводятся в основном по пятницам после 16 часов и по субботам.

 

В Елгавской 6-й средней школе в настоящее время помещения тоже полностью не загружены. Когда школу строили, предусматривалось, что в ней смогут обучаться до 1200 детей, а сейчас в ней учатся 643 школьника.


В данный момент уже состоялись переговоры между руководством обеих школ и Управлением образования о возможности организовать с 1 сентября работу в одном здании..

Расположить последовательности

Комментарии:

Маме 03.07.2017. 14:04:15
А я тоже учился в вечерней, среднее, потом закончил Банковскую школу, так как...??? И в классе в вечерке были отличные одноклассники, на парте телефон оставлял, даже не боясь за сохранность
03.07.2017. 13:37:35
В очередной раз мысленно благодарю своих родителей, которые научили уважать людей, независимо от их социального статуса, от наличия или отсутствия тугого кошелька и прочих показателей материального благополучия. Не говоря уже о том, какое образование у людей. Воспитание, культура поведение, доброе сердце, сострадание, милосердие - это ценно.
тоже мама 03.07.2017. 13:34:19
И на чьи кошельки ляжет косметический ремонт классов в конце учебного года?
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Приобщите к этому и учеников вечерней школы. В чём проблема?
тоже мама - Маме 03.07.2017. 13:30:02
Поддерживаю комментарий: 777 02.07.2017. 08:28:00
Маме. Я не училась в вечерней школе, но всё равно как-то обидно. Получается по вашим словам, что в вечерней школе учатся не воспитанные дети - взрослые. Наоборот, люди решившие, что им нужно среднее образование, для дальнейших поисков работы, я думаю не будут специально портить украшенные классы.
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Уважаемая Мама, вечерняя школа - это школа для людей, которые по каким-либо причинам не могут обучаться в дневной школе. Некоторые вынуждены работать, а среднее образование тоже надо получить. Если вы считаете, что в вечерней школе учатся люди с низким уровнем развития или бескультурные, то - это абсурд. Зайдите в школу и посмотрите, как "бережно" относятся к инвентарю некоторые учащиеся. Не нравится мне, уж извините, когда вот так делят людей по сортам. Нет в реале такого разделения. Есть духовность, которая не измеряется дневной или вечерней школой.
Жесть 03.07.2017. 00:43:05
Это очередной наезд на русские школы.
777 02.07.2017. 08:28:00
Маме. Я не училась в вечерней школе, но всё равно как-то обидно. Получается по вашим словам, что в вечерней школе учатся не воспитанные дети - взрослые. Наоборот, люди решившие, что им нужно среднее образование, для дальнейших поисков работы, я думаю не будут специально портить украшенные классы. И ещё - мои дети учились в 6-ой школе_ да там порядок, но уюта я как-то не заметила.
Лена 01.07.2017. 10:32:08
А в чем беда ? вечерняя потому и называется вечерней что учатся там вечером. А для шестой школы так плюс большой тем что школу не закроют ,,, были слухи что две средние русские школы для Елгавы буржуйство. Так что правильный был сделан ход!
Кристина 30.06.2017. 22:23:01
Помещение вечерней школы отдадут Интеграционному обществу.Общества расширяются и конечно же места не хватает.
eco 30.06.2017. 16:09:45
А в других школах сколько учеников учится? Почему притесняют именно 6-ю школу?
29.06.2017. 23:31:13
Кому-то приглянулось помещение в центре города...
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