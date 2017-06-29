Самоуправление отмечает, что при таком решении обе школы сохранят свой юридический статус - каждая будет иметь своего директора, заместителей, педагогов и реализовать свои лицензированные учебные программы.
В прошлом учебном году в Елгавской вечерней (сменной) средней школе, которая находится на ул.Сколотаю,8, обучались 84 молодых человека в 1-9 классах и 137 учащихся в 10-12 классах. В свою очередь, здание, в котором находится школа, способно вместить до 700 школьников. Таким образом, в данный момент школьное здание используется неэффективно. Нужно еще учитывать и то, что в классах средней школы «вечерки» учебные занятия, в отличие от дневных школ, проводятся в основном по пятницам после 16 часов и по субботам.
В Елгавской 6-й средней школе в настоящее время помещения тоже полностью не загружены. Когда школу строили, предусматривалось, что в ней смогут обучаться до 1200 детей, а сейчас в ней учатся 643 школьника.
В данный момент уже состоялись переговоры между руководством обеих школ и Управлением образования о возможности организовать с 1 сентября работу в одном здании..
Комментарии:
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Приобщите к этому и учеников вечерней школы. В чём проблема?
Маме. Я не училась в вечерней школе, но всё равно как-то обидно. Получается по вашим словам, что в вечерней школе учатся не воспитанные дети - взрослые. Наоборот, люди решившие, что им нужно среднее образование, для дальнейших поисков работы, я думаю не будут специально портить украшенные классы.
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Уважаемая Мама, вечерняя школа - это школа для людей, которые по каким-либо причинам не могут обучаться в дневной школе. Некоторые вынуждены работать, а среднее образование тоже надо получить. Если вы считаете, что в вечерней школе учатся люди с низким уровнем развития или бескультурные, то - это абсурд. Зайдите в школу и посмотрите, как "бережно" относятся к инвентарю некоторые учащиеся. Не нравится мне, уж извините, когда вот так делят людей по сортам. Нет в реале такого разделения. Есть духовность, которая не измеряется дневной или вечерней школой.
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