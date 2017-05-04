Перед объявлением результатов руководитель учреждения Kultūra Минтаут Бушкевицс поблагодарил авторов за присланные фоторассказы о Елгаве и призвал подумать в направлении грядущего 100-летия Латвии.



Владелец AD Fotostudija и представитель жюри Агрис Силиньш отметил, что этот этап порадовал появлением новых авторов и отражением в работах новых тем, например, спорта, а также отправкой на конкурс черно-белых снимков. В свою очередь, директор Латвийского музея фотографии Майра Дударева призвала участников конкурса преодолеть романтическую ноту и показать Елгаву за пределами центра города, создавать новые фото-проекты.

Согласно решению жюри 1-е место на первом эта пе фотоконкурса завоевала Силва Жвагиня, 2-е место - Эдуард Капша, 3-е - Райтис Супе. Призы симпатий жюри получили Артур Луриньш и Каспарс Закис. Приз зрительских симпатий достался Райтису Супе.



Фотовыставку конкурсных работ можно осмотреть в Елгавском доме культуры до 31 августа. Конкурсные работы будут использованы также для передвижной фотовыставки, которую покажут в городах-побратимах Елгавы.



Учреждение Kultūra приглашает фотографов подавать заявки на второй этап фотоконкурса «Мой рассказ о Елгаве». Это можно сделать до 14 октября 12.00 по э-почте: [email protected]

Положение конкурса доступно на: http://kultura.jelgava.lv/uzzini/nolikumi2/