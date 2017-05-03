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Утвержден график сдачи госэкзаменов в 2017/2018 учебном году

LETA 03.05.2017. 22:05   Печатать
Правительство в среду, 3 мая утвердило график сдачи государственных экзаменов в 2017/2018 учебном году в образовательных учреждениях, которые реализуют программы начального и среднего общего образования.

Обязательные централизованные экзамены у учеников 12-х классов, как обычно, начнутся с проверки знаний по иностранному языку. Экзамен по английскому языку пройдет с 13 по 15 марта, по немецкому языку - 14 марта, по русскому языку - 15 и 16 марта, по французскому языку - 16 марта.

 

Экзаменационная сессия для учеников 12-х классов продолжится в мае. 22 мая пройдет экзамен по латышскому языку, а 25 мая - по математике. Затем пройдут экзамены по выбранному предмету. Централизованный экзамен по всемирной истории и истории Латвии состоится 28 мая, по биологии - 30 мая, по физике - 4 июня, по химии - 6 июня.

 

Утвержден график сдачи экзаменов и для учащихся, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамен в установленное время. Также составлен график сдачи экзаменов для учеников 3-х, 6-х и 9-х классов.

 

Учащиеся, которые временно освобождены от сдачи экзаменов на срок до шести месяцев или учащиеся, которые не сдают экзамены без веских на то причин, смогут пройти проверку знаний в следующем учебном году.

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