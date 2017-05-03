Утром 2 мая на ул.Академияс водитель 1969 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN, не позаботился о соблюдении безопасной дистанции и спровоцировал столкновение с Toyota Rav4.



Днем на ул.Католю водитель 1987 года рождения, находясь за рулем Renault Master, врезался в стоявший автомобиль Audi A6. Еще одна авария произошла в этот день и на ул.Атмодас.



В Валгундской волости на 20-м километре шоссе Рига-Скулте-Лиепая во вторник в 16.25 водитель 1957 года рождения не справился с управлением автомобиля Mercedes Benz Astros с прицепом. Транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.



Вечером на ул.Лиела возле моста через Лиелупе женщина 1951 года рождения, управляя Audi A4, вызвала столкновение с автомашиной Mazda 626. Во всех случаях транспортные средства получили повреждения.