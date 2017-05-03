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В парке Узварас и на острове Паста отметят день Европы

novaja.lv 03.05.2017. 11:16   Печатать
9 мая в Елгаве в парке Узварас и на острове Паста в честь дня Европы пройдет ряд творческих, познавательных и спортивных мероприятий для молодежи

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Празднование дня Европы в парке Узварас начнется в 13.00 - его откроют духовой оркестр Rota и выступление хоров Spīgmeitiņas и Spīguņi. С 13.30 до 18.00 в парке будут организованы различные творческие занятия, подготовленные городскими учреждениями образования. На тематических конкурсах по эрудиции можно будет сыграть в шахматы и проверить свои знания о ЕС, а в творческих мастерских - строить мосты из спагетти, деревянные башни, осваивать искусство оригами, участвовать в экспериментах по физике и химии, работе авто-и строительных мастерских конструировать роботов и др.


Участники мероприятия, переходя от стенда к стенду и накапливая штампики, смогут принять участие в лотерее и выиграть различные призы. Лотерея состоится в 18.30. С 14 до 20 часов в парке Узварас с музыкальными представлениями выступят учащиеся городских школ.


В свою очередь, на острове Паста с 14.00 предусмотрены соревнования команд школьников по пляжному волейболу и баскетболу (3х3).

 

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