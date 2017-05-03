Ожидается, что холоднее всего будет 9 - 12 мая. Так, в самые холодные ночи на следующей неделе температура воздуха на большей части территории страны понизится до -1..-6 градусов, в связи с чем возможны новые рекорды холода.

Максимальная температура в отдельные дни не превысит отметку в +6..+10 градусов. Дискомфорта добавит порывистый ветер северных направлений, скорость которого в понедельник и вторник временами будет достигать 7-14 м/сек.



Согласно нынешнему прогнозу «Global Forecast System», осадков в целом будет мало, однако отдельные кучевые облака могут принести кратковременный интенсивый град и снег. К концу новой недели вновь потеплеет до +12+13 градусов.



Отметим, что самая низкая температура, зарегистрированная в Латвии в эти дни, составляет примерно -5 градусов, но в 1996 и 2013 году температура воздуха поднялась до +30 градусов.