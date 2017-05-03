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На следующей неделе возможны новые рекорды холодов

novaja.lv 03.05.2017. 09:36   Печатать
В воскресенье, 7 мая, в Латвию придут холодные арктические массы, в результате чего температура воздуха в течение как минимум нескольких суток будет значительно ниже нормы, сообщает LETA

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Ожидается, что холоднее всего будет 9 - 12 мая. Так, в самые холодные ночи на следующей неделе температура воздуха на большей части территории страны понизится до -1..-6 градусов, в связи с чем возможны новые рекорды холода.

 

Максимальная температура в отдельные дни не превысит отметку в +6..+10 градусов. Дискомфорта добавит порывистый ветер северных направлений, скорость которого в понедельник и вторник временами будет достигать 7-14 м/сек.


Согласно нынешнему прогнозу «Global Forecast System», осадков в целом будет мало, однако отдельные кучевые облака могут принести кратковременный интенсивый град и снег. К концу новой недели вновь потеплеет до +12+13 градусов.


Отметим, что самая низкая температура, зарегистрированная в Латвии в эти дни, составляет примерно -5 градусов, но в 1996 и 2013 году температура воздуха поднялась до +30 градусов.

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