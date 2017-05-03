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Высшие награды города – педагогам и медикам

www.jelgava.lv 03.05.2017. 09:05   Печатать
Для Елгавы май - особый месяц, когда маленькие и взрослые жители активно и с яркими эмоциями готовятся и участвуют в праздновании дней города. Во время праздника традиционно состоится чествование елгавчан, способствовавших своими идеями и трудом развитию Елгавы, потому в четверг на заседании Елгавской городской думы было принято решение о вручении высших наград города «Знака почета» и «Почетной грамоты».

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Высшую награду города «Знак почета» решено вручить трем елгавчанкам - учительнице латышского языка и истории культуры, режиссеру Вии Зелмене - за заслуги и пожизненный вклад в культурное образование молодежи и общественную работу в Елгаве; бывшей заведующей Елгавским 2-м детским садом, директору Елгавской начальной школы и депутату Сейма Эрике Зоммере - за вклад и бескорыстный труд в системе образования в Елгаве; врачу-интернисту отделения внутренних болезней ООО Jelgavas pilsētas slimnīca Скайдрите Адамсоне - за пожизненный вклад в здравоохранение жителей города.


Награду «Почетная грамота» получат пятеро елгавчан: Агита Йиргена - майор, старший инспектор отдела по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями бюро Криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции - за добросовестное выполнение служебных обязанностей и вклад в безопасность жителей Елгавы; Айна Лучина - медсестра Елгавской государственной гимназии - за высокое профессиональное мастерство и вклад в охрану здоровья школьников, обучение и способствование здоровому образу жизни; Ивар Клаперс - руководитель народной студии живописи, художник - за высокое профессиональное мастерство и обогащение культурной жизни города; Наталия Диманте - руководитель отделения стационара больницы «Гинтермуйжа» - за вклад в заботу о душевном здоровье жителей Елгавы; Арта Нордмане, руководитель, член правления ООО NP Jelgavas Biznesa Parks и ООО Nordic Industrial Park - за вклад в развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и поддержку общественной активности в Елгаве.


Награды будут вручены 25 мая на торжественном приеме у мэра Елгавы во время празднования дней города.

 

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