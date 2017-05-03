Высшую награду города «Знак почета» решено вручить трем елгавчанкам - учительнице латышского языка и истории культуры, режиссеру Вии Зелмене - за заслуги и пожизненный вклад в культурное образование молодежи и общественную работу в Елгаве; бывшей заведующей Елгавским 2-м детским садом, директору Елгавской начальной школы и депутату Сейма Эрике Зоммере - за вклад и бескорыстный труд в системе образования в Елгаве; врачу-интернисту отделения внутренних болезней ООО Jelgavas pilsētas slimnīca Скайдрите Адамсоне - за пожизненный вклад в здравоохранение жителей города.



Награду «Почетная грамота» получат пятеро елгавчан: Агита Йиргена - майор, старший инспектор отдела по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями бюро Криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции - за добросовестное выполнение служебных обязанностей и вклад в безопасность жителей Елгавы; Айна Лучина - медсестра Елгавской государственной гимназии - за высокое профессиональное мастерство и вклад в охрану здоровья школьников, обучение и способствование здоровому образу жизни; Ивар Клаперс - руководитель народной студии живописи, художник - за высокое профессиональное мастерство и обогащение культурной жизни города; Наталия Диманте - руководитель отделения стационара больницы «Гинтермуйжа» - за вклад в заботу о душевном здоровье жителей Елгавы; Арта Нордмане, руководитель, член правления ООО NP Jelgavas Biznesa Parks и ООО Nordic Industrial Park - за вклад в развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и поддержку общественной активности в Елгаве.



Награды будут вручены 25 мая на торжественном приеме у мэра Елгавы во время празднования дней города.