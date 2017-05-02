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Состоялась жеребьевка порядковых номеров избирательных списков

www.jelgavasvestnesis.lv 02.05.2017. 16:29   Печатать
Сегодня в зале заседаний Елгавской городской думы состоялась жеребьевка порядковых номеров списков кандидатов в депутаты на предстоящих выборах самоуправлений

В этом году на выборы в Елгаве поданы 8 списков, и последовательность, в которой списки будут выдаваться избирателям, определялась путем жеребьевки. Номера были помещены в запечатанные конверты. Представители партий участвовали в жеребьевке в той последовательности, в какой были поданы в избирательную комиссию списки кандидатов.


Первый номер вытащила Социалистическая партия Латвии (вытаскивали третьими), второй номер - у социал-демократической партии «Согласие (вытаскивали первыми), третий номер у партии «Единство» (вытаскивали четвертыми), четвертый - у Союза Зеленых и крестьян (вытаскивали вторыми). Пятый номер достался партии «Честь служить нашей Латвии», шестой - национальному объединению Visu Latvijai! -Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, седьмой - партии KPV LV и восьмой - Латвийскому объединению регионов.


На данный момент в общей сложности в 8 списках заявлены 111 кандидатов. Как ранее указывал председатель Елгавской избирательной комиссии Янис Девицс, одного кандидата придется вычеркнуть из списка, так как он последние 10 месяцев не проживал в Латвии, не имеет здесь ни имущества, ни места работы. Еще об 11 кандидатах ждут информацию из регистра наказаний, чтобы получить подтверждение, могут ли они участвовать в выборах. В случае отрицательного ответа кандидата придется из списка вычеркнуть и внести соответствующие изменения на домашней страничке ЦИК www.cvk.lv. Напомним, что выборы самоуправлений состоятся 3 июня.

 

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