После окончания митинга и возложения цветов к бывшему клубу железнодорожников будут поданы два автобуса, на которых елгавчане смогут отправиться на братские кладбища Миера и Норауку, чтобы почтить память павших воинов. Руководитель Елгавского отделения «Память. Помощь» Общелатвийской общественной организации ветеранов и волонтеров (бывшего общества военных пенсионеров) Анатолий Селиверстов сообщил, что на братском кладбище Норауку примерно в 11.30 православный священник отслужит панихиду по погибшим.



В свою очередь, общество русской культуры «Вече» приглашает жителей на праздничный концерт в честь 72 годовщины Великой Победы над нацистской Германией. Праздник состоится в Колокольном зале гостиницы Jelgava в 18.00.

Перед зрителями выступят молодежная группа общества «Вече» и вокальный ансамбль «РЕТРО».



«Вспомним те далекие годы, когда землю сотрясали падающие бомбы и шквал орудийных залпов! Вспомним наших героических предков, защищавших свое Отечество! Вспомним песни и стихи военных лет!



Время все дальше уводит нас от исторических событий военных лет, все меньше остается живых его свидетелей, наших уважаемых ветеранов. Мы не имеем право забывать наших героев, потому что, как сказал один философ, новая война, начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Приглашаем наших гостей принять участие в нашей программе: читать стихи, петь песни, принести портреты своих родных - участников войны и рассказать о них», - сообщает представитель рбщества «Вече» Евгения Данилевская. По окончании мероприятия - чаепитие. Вход свободный.