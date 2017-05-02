Как и на выборах в 2013 году, в Озолниекскую краевую думу хотят попасть «Единство», «Национальное объединение», «Согласие», Латвийский союз крестьян и Латвийская партия зеленых, в свою очередь, Партию реформ сменило Латвийское объединение регионов.



Лидерами списков являются Петерис Велецкис (Латвийский союз крестьян), Гунтарс Акментиньш (Национальное объединение), Руслан Вроблевский (Согласие), Улдис Айнарс, сын бывшего председателя Озолниекской краевой думы Мариса Айнарса (Единство), Дайнис Лиепиньш (Латвийское объединение регионов) и Марис Присис (Латвийская партия зеленых).



Из всех кандидатов 62 или 68,1% составляют мужчины (их, по сравнению с выборами 2013 года, стало на 10% больше), а наиболее широко представленная возрастная группа среди кандидатов в депутаты - 41-50 лет (29,6%).



Самым молодым кандидатом в списках является координатор проектов Министерства образования и науки Эйнар-Эрвин Дерибо из «Национального объединения» (23 года), а самым пожилым - пенсионер Игорь Винокуров от «Единства» (78 лет).

Национальность «латыш» указали 79 кандидатов, «русский» - 1, а 11 кандидатов национальность не указали.



82 кандидата проживают в Озолниекском крае, 5 -в Елгаве, 2 -в Елгавском крае, по одному - в Риге и Тукумском крае.