Во вторник во второй половине дня температура в Латвии поднимется до +12..+16 градусов. В последний раз так тепло было в стране 10 апреля.

По ночам температура будет местами опускаться ниже нуля, а днем на солнце воздух прогреется до +10..+15 градусов, и только на побережье Курземе местами будет прохладнее.

В конце недели под влиянием циклона усилится облачность, и в начале будущей недели ожидаются осадки и усиление ветра. Температура снова понизится. Ночью она составит -1..+4 градуса, днем в конце этой и начале будущей недели будет до +6..+10.