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До конца недели будет сухо и солнечно

LETA 02.05.2017. 08:31   Печатать
В последующие дни погоду в Латвии будет определять антициклон. Облачность будет небольшой, и осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во вторник во второй половине дня температура в Латвии поднимется до +12..+16 градусов. В последний раз так тепло было в стране 10 апреля.

 

По ночам температура будет местами опускаться ниже нуля, а днем на солнце воздух прогреется до +10..+15 градусов, и только на побережье Курземе местами будет прохладнее.

 

В конце недели под влиянием циклона усилится облачность, и в начале будущей недели ожидаются осадки и усиление ветра. Температура снова понизится. Ночью она составит -1..+4 градуса, днем в конце этой и начале будущей недели будет до +6..+10.

 

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