Именно сейчас многие жители страны с радостным предвкушением праздника берутся за пилы, топоры и прочий инструмент: кому-то нужны дрова, чтобы разжечь мангал для шашлыков, кто-то занимается на досуге приусадебным хозяйством, расчищает садово-огородный участок. И не всегда, орудуя острыми инструментами, люди соблюдают технику безопасности. А кое-кто еще и берется за инструмент после употребления горячительных напитков...

«Выпиливают кусты, колют дрова, прибирают территорию, накопившиеся за зиму отходы жгут», - перечислила любимые у населения по весне виды досуга представитель Службы неотложной медпомощи Илзе Букша.К сожалению, статистика «скорой помощи» неумолима: именно на майские праздники возрастает число полученных на природе травм. Каждый день по два-три человека получает колотые и резаные раны или падает с высоты - потому что пилили ветки. Особенно опасны газонокосилки - они рассекают плоть, буквально нарезая ломтиками, травмы получаются очень тяжелые, и шанс приживить утраченные пальцы невелик.



Поэтому медики призывают всех быть осторожнее. «Мы за месяц больше пальцев пришили, чем иной раз за все лето», - сетует глава Центра микрохирургии Мартиньш Капицкис. Сезон травм, по его словам, уже начался, да и увечья - более трудные и сложные, чем в другие годы.

«У нас тут два пациента за неделю было: у одного ампутация четырех пальцев руки, у другого - трех. И это молодые люди», - говорит Капицкис. Микрохирургам почти ежедневно приходится кому-то пришивать палец - случайно отрубленный или отпиленный, но так, чтобы несколько сразу - по словам главы учреждения, это редкость. Настораживает, что в обоих вышеупомянутых случаях пострадавшие не употребляли алкоголь. Стало быть, они слабо понимали, какой должна быть техника безопасности при работе с инструментами - либо сознательно ее нарушили: «Для нас очень важно узнать, как все произошло.

И тут - классические нарушения техники безопасности, тут были сняты защитные колпаки, отключены секундарные кнопки безопасности. Если всё делается по предписаниям - такие вещи не происходят, да они и не должны происходить. Я, конечно, уж не говорю об алкоголе - алкоголь сам по себе недопустим при работе с силовыми инструментами», - поясняет Капицкис.

То, что травматизм прямо связан с пренебрежением техникой безопасности, ярко иллюстрирует опыт соседней Финляндии - там настолько диких случаев, какие в Латвии стали почти рутиной, практически нет (финны очень трепетно относятся к охране труда). Дошло до того, что уже латвийские коллеги читают финским лекции о том, как справляться с такими травмами.