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Лучшие бегуны – в 4-й начальной и 5-й средней школах

Кристиана Кузьмина 01.05.2017. 15:37   Печатать
Уже стало традицией начинать последний месяц весны спортивным мероприятием «Майская эстафета», ежегодно собирающим энтузиастов бега из елгавских школ. Хотя 1 мая с утра после ночных заморозков солнышко еще было «зубастым», команды на старт собрались в полном составе.

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Педагог Елгавской государственной гимназии Лайла Нагле своих учащихся на эстафету приглашала еще в выходные: «Два дня обзванивала и приглашала любителей бега, потому смело могу сказать, что в нашей команде участтвуют лучшие. По-моему это лучший способ, как дисциплинировать учащихся, и на мое приглашение отозвались те, для кого почетно защищать честь школы». Учитель спорта считает, что такое мероприятие одновременно и приятный весенний праздник, к тому же есть возможность бороться за победы, которые уже были у гимназии и в предыдущих эстафетах.


Ученица Елгавской 4-й средней школы Илона, стартовавшая в группе девочек 8-9 классов, считает, что провести день, соревнуясь в эстафете, веселее, полезнее и приятнее, чем сидеть в школе. «Наши общие цели - победа и хорошо проведенное время»,- говорит школьница.


После забегов участников эстафеты приветствовал и мэр города Андрис Равиньш, выразив радость, что бег спортсменов не утомил: «Елгава сегодня радуется вместе с вами -вашей силе и выносливости, желанию бежать вместе и восстановить силы после долгой зимы. Впереди еще экзамены, и я вижу, что и к ним вы готовы».


О музыкальном фоне мероприятия позаботился духовой оркестр Rota Елгавской 4-й средней школы. Поддержать юных спортсменов пришли их друзья и близкие, наблюдали за эстафетой и прохожие. Надо отметить, что в общем зачете лучшие результаты показали учащиеся 4-й начальной и 5-й средней школ, завоевав по два первых места.
Результаты можно посмотреть ниже, в присоединенном файле.

 

 

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Результаты майской эстафеты:загрузить
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