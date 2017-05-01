Педагог Елгавской государственной гимназии Лайла Нагле своих учащихся на эстафету приглашала еще в выходные: «Два дня обзванивала и приглашала любителей бега, потому смело могу сказать, что в нашей команде участтвуют лучшие. По-моему это лучший способ, как дисциплинировать учащихся, и на мое приглашение отозвались те, для кого почетно защищать честь школы». Учитель спорта считает, что такое мероприятие одновременно и приятный весенний праздник, к тому же есть возможность бороться за победы, которые уже были у гимназии и в предыдущих эстафетах.



Ученица Елгавской 4-й средней школы Илона, стартовавшая в группе девочек 8-9 классов, считает, что провести день, соревнуясь в эстафете, веселее, полезнее и приятнее, чем сидеть в школе. «Наши общие цели - победа и хорошо проведенное время»,- говорит школьница.



После забегов участников эстафеты приветствовал и мэр города Андрис Равиньш, выразив радость, что бег спортсменов не утомил: «Елгава сегодня радуется вместе с вами -вашей силе и выносливости, желанию бежать вместе и восстановить силы после долгой зимы. Впереди еще экзамены, и я вижу, что и к ним вы готовы».



О музыкальном фоне мероприятия позаботился духовой оркестр Rota Елгавской 4-й средней школы. Поддержать юных спортсменов пришли их друзья и близкие, наблюдали за эстафетой и прохожие. Надо отметить, что в общем зачете лучшие результаты показали учащиеся 4-й начальной и 5-й средней школ, завоевав по два первых места.

Результаты можно посмотреть ниже, в присоединенном файле.