В группе ветеранов в своей весовой категории установил 4 рекорда Латвии и стал чемпионом страны опытнейший атлет клуба Александр Смелов. В группе юниоров в своей весовой категории завоевал титул чемпиона Латвии, установив личные рекорды Владислав Кондерко. В группе юношей с новыми личными рекордами в своей весовой категории 5-е место занял Андрей Собачевский.



Тренер клуба Apolons Эдмунд Янсонс отметил, что в чемпионате участвовали 130 сильных спортсменов, и елгавчане, преодолев большую нагрузку состязаний, выступили достойно. Он также поблагодарил за поддержку для участия в состязаниях Елгавскую думу и Центр спортивного сервиса.