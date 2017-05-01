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Двое «аполлонцев» стали чемпионами по силовому троеборью

novaja.lv 01.05.2017. 14:44   Печатать
В минувшую субботу в зале Гулбенского спортивного центра прошел открытый чемпионат 2017 года по силовому троеборью. В состязаниях, организованных Латвийской федерацией пауэрлифтинга в сотрудничестве с Гулбенским спортивным клубом SKSP, приняли участие сильнейшие команды и спортсмены Латвии. Елгаву на чемпионате представляли трое атлетов из клуба Apolons.

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В группе ветеранов в своей весовой категории установил 4 рекорда Латвии и стал чемпионом страны опытнейший атлет клуба Александр Смелов. В группе юниоров в своей весовой категории завоевал титул чемпиона Латвии, установив личные рекорды Владислав Кондерко. В группе юношей с новыми личными рекордами в своей весовой категории 5-е место занял Андрей Собачевский.


Тренер клуба Apolons Эдмунд Янсонс отметил, что в чемпионате участвовали 130 сильных спортсменов, и елгавчане, преодолев большую нагрузку состязаний, выступили достойно. Он также поблагодарил за поддержку для участия в состязаниях Елгавскую думу и Центр спортивного сервиса.

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