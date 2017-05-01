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Боксеры привезли три золотые медали из Эстонии

novaja.lv 01.05.2017. 14:11   Печатать
В эстонском городе Маарду прошел международный турнир по боксу, в котором участвовали около 120 боксеров из 10 государств. Из представленных на турнире латвийских клубов лучшим был Елгавский центр спортивной борьбы: из четверых участников трое вернулись домой с золотыми медалями.

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В младшей группе в весовой категории 34 кг золотую награду завоевал Денис Сидоров. В группе юношей в весовой категории 52 кг в финале Маркус Тенчс завоевал золото, победив чемпиона Эстонии. В группе юниоров в весовой категории 54 кг Артур Иванов в финале победил белоруса и тоже стал обладателем золотой награды. Не повезло Ивису Яссу, который перед состязаниями заболел и, выйдя на ринг, не смог сопротивляться чемпиону Эстонии.


На следующей неделе в Озолниекском доме спорта пройдет розыгрыш кубка Озолниеки. Этот турнир будет международным, и наши боксеры тоже примут в нем участие.

 

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