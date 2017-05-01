В младшей группе в весовой категории 34 кг золотую награду завоевал Денис Сидоров. В группе юношей в весовой категории 52 кг в финале Маркус Тенчс завоевал золото, победив чемпиона Эстонии. В группе юниоров в весовой категории 54 кг Артур Иванов в финале победил белоруса и тоже стал обладателем золотой награды. Не повезло Ивису Яссу, который перед состязаниями заболел и, выйдя на ринг, не смог сопротивляться чемпиону Эстонии.



На следующей неделе в Озолниекском доме спорта пройдет розыгрыш кубка Озолниеки. Этот турнир будет международным, и наши боксеры тоже примут в нем участие.