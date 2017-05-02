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В лесах начинается пожароопасный период

LETA 01.05.2017. 13:49   Печатать
С понедельника 1 мая по всей Латвии начинается период пожароопасности в лесах, сообщили в Государственной службе леса (ГСЛ).

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Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

 

ГСЛ напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность. Физические лица могут быть оштрафованы на 30-350 евро, юридические - на 70-700 евро.

 

В этом году зарегистрировано уже 54 лесных пожара, их общая площадь составила 33,2 гектара, в том числе на площади 5,9 гектара сгорел молодой лес.

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