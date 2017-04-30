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Латвийская армия приобретет у Австрии подержанные минометы

Mixnews.lv 30.04.2017. 20:07   Печатать
Вооруженные силы Латвии получат от Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис.

 


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Число минометов, которые планируется приобрести, в Министерстве обороны не уточнили, но отметили, что их поставка предусмотрена двусторонним договором между Минобороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии о поставках самоходных гаубиц. Минометы такого калибра имеются на вооружении латвийской армии и в настоящее время.

 

Как писал Mixnews, договор о приобретении подержанных 155-миллиметровых гаубиц серии M109 у Австрии министр обороны подписал на этой неделе.

 

Средние затраты на единицу вооружения в зависимости от модификации составят от 60 до 140 тыс. евро, сумма договора составляет 6 млн евро. Всего будет приобретено 47 единиц боевой техники, поставка первых гаубиц планируется осенью. Гаубицы, которые получит Латвия, более десяти лет назад были модернизированы, а затем законсервированы.

 

 

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Комментарии:

вот 01.05.2017. 10:50:28
куда улетают наши пенсии и пособия !!!

Ну так проголосуйте ещё раз за этих предателей!!!
Контра. 01.05.2017. 09:10:30
оказывается теперь и министры записались в ШНЫРИ по сбору всякого уитиль хлама с помоек еропы.
пенсии и зарплаты, кроме слуг, отдыхают.

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