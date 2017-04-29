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На кресла депутатов Елгавской краевой думы – 100 кандидатов

Инга Карлинская 29.04.2017. 22:06   Печатать
Семь списков со 100 кандидатами в депутаты - такая ситуация будет на выборах самоуправления в Елгавском крае. По сравнению с предыдущими выборами, количество списков на один увеличилось, но так как некоторые списки неполные, количество кандидатов в депутаты увеличилось только на два. Таким образом на одно из 17 депутатских мест в Елгавском крае претендуют почти шесть человек.

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По сравнению с выборами 2013 года, вместо шести списков на этот раз подано семь. В их числе пять партий, представленных в нынешнем составе Елгавской краевой думы - «Единство» (Vienotība), «Национальное объединение» (Nacionālā apvienība), «Согласие» (Saskaņa»), Латвийское объединение регионов (Latvijas Reģionu apvienība), и Латвийский союз крестьян (Latvijas Zemnieku savienība) (судя по названию списка, представителей партии Зеленых в нем нет). Еще в Елгавскую краевую думу хотят попасть две новые политические силы - KPV LV или партия Артуса Кайминьша и «Для развития Латвии» (Latvijas attīstībai), которую возглавляет Юрис Пуце.

 

Лидерами списков в Елгавском крае являются Зиедонис Цауне (Латвийский союз крестьян), Оскар Цирулис (Национальное объединение), Мартиньш Битенс (Согласие), Сармите Балоде (Единство), Айя Трачума (Латвийское объединение регионов), Мадарс Ласманис (Для развития Латвии) и Ралфс Ремиро (партия Кайминьша).


Надо добавить, что в настоящее время депутат М.Ласманис в Елгавской краевой думе по-прежнему представляет «Единство», хотя является лидером другого политического списка.


Из всех кандидатов 59% - мужчины (по сравнению с 2013 годом их стало на 6% больше). Наиболее широко представлена возрастная группа 31-40 лет (26%), что свидетельствует о желании молодого поколения идти в политику. Для сравнения, на предыдущих выборах самой многочисленной была группа 41-50 лет - 33,67% от общего количества кандидатов. Сейчас в этой возрастной группе только 21% кандидатов, а возрастную группу от 51 до 60 лет представляют 23% кандидатов. Самый молодой из кандидатов в депутаты - 22-летний самозанятый Роланд Новожилов («Для развития Латвии»), а самый старший - пенсионер Ояр Бривиньш из «Согласия» (73 года). Национальность латыш в списках указали 86 кандидатов, поляк -1, белорус -2, литовец -2, а 9 кандидатов национальность не указали. Интересно, что никто из кандидатов не указал национальность «русский».


88 кандидатов живут в Елгавском крае, 1- в Риге, 8 - в Елгаве, 2 - в Озолниекском крае и 1 -в Добельском крае. В следующем месяце мы подробнее ознакомим своих читателей со всеми списками и кандидатами в Елгаве, Елгавском и Озолниекском краях.

 

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