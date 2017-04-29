Концертная программа была очень разнообразной: прозвучала духовная музыка, народные песни, лирические произведения, хороводные песни, джазовые композиции, а часть концерта была посвящена музыке из всеми любимых советских кинофильмов и мультфильмов, на которых выросло не одно поколение.



Помимо хоровых выступлений, на концерте также были исполнены и сольные выступления: Марии Муравьевой, Ангелины Гавриловой, Георгия Парыгина. Аккомпанировали хору концертмейстеры Елизавета и Софья Гридюшко. Дирижер - Инна Мицкевич. Ведущая концерта - Дарья Кризская-Попова. Хочется особенно отметить, что все солисты и даже концертмейстеры - участники дружного коллектива хора «Звонница».



С замиранием сердца собравшиеся слушали песню из кинофильма "Земля Санникова" - «Есть только миг» в сольном исполнении дирижера «Звонницы» Елены Вавиловой.



В заключении концерта воспитанники хора выразили глубокую благодарность всем тем, кто их поддерживает: это доброжелательные зрители, гости, родители, и конечно бессменный, чуткий и заботливый художественный руководитель хора «Звонница», дирижер - Елена Николаевна Вавилова.



«На этом весеннем концерте была исполнена музыка разных направлений. Я очень горжусь всеми ребятами, тем что выросли они на моих глазах яркими и настоящими личностями. А также подчеркиваю: то, что мы делаем, это большой труд и призываю родителей помогать и уважать этот труд. Ведь, те кто поют в хоре-плохо не учатся», - говорит Елена Вавилова.



На заключительной части мероприятия выступила директор 2 основной школы Кейша Инара Адольфовна, выразив самые сердечные слова благодарности хору «Звонница», дирижеру Инне Мицкевич и художественному руководителю Елене Вавиловой: «Спасибо вам огромное за наполнение наших сердец музыкой. Ведь музыка рождается в сердцах трижды: в сердце композитора, в сердцах исполнителей и в сердцах слушателей. Ваша музыка чиста, как слеза младенца и мудра, как глаза старца. Она помогает быть нам лучше, забыть повседневное. Спасибо маленьким хористам и «ветеранам Звонницы», которые 19 лет назад пришли на репетиции и до сих пор с нами. При исполнении у вас горят глаза. Свою работу вы пропускаете через те самые 40 грамм души и это прекрасно. Спасибо всем за такой прекрасный вечер».



В 2018 году хору «Звонница» исполнится 20 лет. На свой юбилейный концерт, который планируется провести в Елгавском доме культуре, «Звонница» приглашает всех жителей и гостей Елгавы.